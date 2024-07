Nicolas Tagliafico avec l’Argentine face à la Jamaïque (Photo by ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Argentine et le Canada s’affronteront pour une place en finale de la Copa America. Nicolas Tagliafico et ses partenaires ont déjà battu les Canadiens dans ce tournoi.

Comme on se retrouve. La première demi-finale de la Copa America opposera l’Argentine et le Canada dans la nuit de mardi à mercredi en France (2 heures du matin). Les deux nations ont respectivement dominé L'Équateur (1-1, 4 tab 2) et le Venezuela (1-1, 4 tab 3) au tour précédent pour se retrouver dans le dernier carré.

Les coéquipiers de Nicolas Tagliafico sont donc toujours en lice pour réaliser le doublé après leur succès dans le tournoi continental en 2021. Pour cela, les champions du monde 2022 devront écarter les Canadiens afin de se hisser en finale contre l’Uruguay ou la Colombie.

L'Argentine avait battu le Canada 2-0

Rappelons que les Argentins ont déjà rencontré les partenaires de Jonathan David lors de la phase de groupes. Ils avaient dominé leurs futurs adversaires en ouverture de la compétition en s’imposant 2 à 0 grâce à Julian Alvarez et Lautaro Martinez. Redevenu titulaire au cours de la compétition, après cette première affiche justement, Tagliafico devrait à nouveau démarrer ce match décisif. L’occasion pour lui, si cela se confirme, de vivre sa 62e capes avec son équipe nationale.