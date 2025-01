John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Au cœur d’une relation conflictuelle, John Textor et Nasser Al-Khelaïfi sont encore loin d’avoir enterré la hache de guerre. Le propriétaire de l’OL assure qu’il ne vendra aucun joueur au PSG, tant que les relations n'auront pas pris un autre tournant.

Rayan Cherki peut-il rejoindre le PSG durant l’hiver comme cela aurait pu être le cas l’été dernier ? L’intérêt parisien est toujours là, même s’il a perdu en intensité. Toutefois, voir le numéro 18 lyonnais quitter le cocon pour rejoindre la capitale est loin d’être d’actualité. Tout d’abord, l’OL souhaiterait avant tout garder un maximum de joueurs de talent pour la seconde partie de saison afin de remplir les objectifs. Enfin, les ponts semblent coupés entre la capitale des Gaules et celle de la France. Entre John Textor et Nasser Al-Khelaïfi, l’entente est loin d’être cordiale et ce sont avant tout des piques par médias interposés qui jalonnent leur relation. "C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre", a assuré Textor dans une interview accordée à RMC et diffusée ce lundi soir.

"Tant qu'on n'aura pas décidé d'aider ensemble la Ligue 1..."

À l’été 2023, l’OL et le PSG ont pourtant bien fait affaire avec le transfert de Bradley Barcola qui a fait du bien aux finances lyonnaises. Depuis, le fiasco des droits TV est notamment passé par là et les deux présidents ne se portent plus vraiment dans leur cœur. Hors de question donc pour John Textor d’entrer de nouveau en négociations avec le club parisien. "Aujourd’hui ? Non, ça n’arrivera pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité (Fofana ou Cherki) à Nasser (Al-Khelaïfi) tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France. Pour l’instant, non, je ne lui vendrai personne." La main est tendue côté lyonnais, en tout cas...