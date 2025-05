L’OL engage un défenseur central de 17 ans de l’AS Saint-Priest

Le jeune défenseur central Aboubacar Sacko a tout récemment rejoint l’OL. Il évoluait jusque-là avec les U17 de l’AS Saint-Priest et était le capitaine de l’équipe.

Alors que l’OL semblait tout dernièrement se rapprocher de l’Entente sportive de Saint-Priest, c’est avec l’autre club de la ville qu’elle a négocié la venue d’un jeune joueur. En effet, Aboubacar Sacko, né en 2008, a récemment signé en provenance de l’AS Saint-Priest. Preuve donc que malgré le partenariat établi entre l'AS Monaco et l'ASSP, l'OL continue d'attirer les joueurs du club de la banlieue sud-est de Lyon. Et le défenseur central en fait partie, lui qui était le capitaine de son équipe en U17 National. Sa formation évoluait d’ailleurs dans la même poule que l’OL. Et a terminé la saison à la 6ᵉ place, 3 points derrière le club lyonnais (3ᵉ).

En fonction de son niveau, le joueur de 17 ans pourrait donc rapidement rejoindre le groupe U19. Lequel devrait être repris en main par Florent Balmont, en remplacement de Samy Saci. Reste à savoir si le potentiel de l’ancien san-priot est assez élevé pour lui permettre d’évoluer avec la réserve à son âge. À l’image d’Alejandro Gomes Rodriguez.

Un gaucher rapide, dur sur l’homme et doté d’une bonne relance

En tout cas, celui qui était le leader de son équipe cette saison a déjà su taper dans l’œil des recruteurs lyonnais. Décrit comme un défenseur dur sur l’homme, Aboubacar Sacko est aussi capable de se distinguer par ses qualités offensives. Buteur face à l’OL le 25 janvier (2-2), il inscrivait là le premier de ses deux buts cette saison, en 18 rencontres. Ce gaucher est également doté d’une très bonne relance et est assez rapide, selon les observateurs. Un profil complet qui a visiblement bien séduit Johann Louvel, Mathieu Seckinger, directeurs de l’OL académie, et leur équipe.