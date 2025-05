La réserve féminine de l’OL ne peut plus viser le podium

Face à l’AS Monaco, la réserve féminine de l’OL s’est une nouvelle fois inclinée (1-2) dimanche. Une défaite qui la prive définitivement du podium à l’issue de la saison.

Quatre défaites sur ses quatre derniers matchs. La réserve féminine de l’OL n’y est plus en D3. Vaincues une nouvelle fois dimanche par l’AS Monaco (1-2), les filles de Julien Pernay gardent la tête sous l’eau. Tout s’est joué en seconde période durant cette rencontre. Encaissant l’ouverture du score de la numéro 6 Lina Chabane, les Rhodaniennes ont bien réagi dans la foulée.

Mais malgré l’égalisation de Lorna Chicha Douvier, elles ont une nouvelle fois craqué dans le dernier quart d’heure (1-2). Comme elles en ont pris la mauvaise habitude ces dernières semaines. Après ce nouvel échec, les coéquipières de Leila Wandeler, qui avait marqué son premier but avec l'équipe première à Nantes (0-2), reculent donc à la 5ᵉ position du classement. Et ne peuvent plus espérer le podium avant la dernière journée de championnat.

Classement final entre la 4ᵉ et la 6ᵉ place

En effet, avec leurs 33 points, les Lyonnaises pointent à 7 longueurs d’Albi, troisième. Positionnées à deux points de l’AS Cannes (4ᵉ) et devançant de deux longueurs le Puy (6ᵉ), elles ne peuvent désormais terminer que dans le top 4, dans le meilleur des cas. Pour cela, il faudra d’ailleurs vaincre la formation auvergnate à l’extérieur la semaine prochaine. Et espérer une déconvenue des Cannoises face à Monaco. Mais au vu de la forme du moment, avantage à l’équipe azuréenne.