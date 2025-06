Mercato : Mamadou Sarr (ex-OL) s'engage avec Chelsea (officiel)

L'ancien défenseur central de l'OL, Mamadou Sarr, rejoint Chelsea après une saison pleine au RC Strasbourg.

Ce n'était plus qu'une question de temps. C'est maintenant officiel. Mamadou Sarr signe à Chelsea en Premier League. Le solide défenseur, passé par le centre de formation de l’OL (2018-2023), était suivi depuis plusieurs mois par le club anglais dont le propriétaire est également celui du RC Strasbourg. Le joueur de 19 ans n'a fait que trois apparitions avec le club rhodanien lors de la saison 2023-2024.

Prêté à Molenbeek la même saison, le droitier avait participé à 10 rencontres avec l'équipe belge. C'est ensuite au Racing qu'il s'est révélé sous son meilleur jour, avec 28 titularisations en 2024-2025. De quoi convaincre les dirigeants des Blues de lui donner une chance avec le vainqueur de la Conférence Ligue.

Un contrat de 8 ans pour Sarr avec Chelsea

Il s'engage avec Chelsea pour une durée huit ans, soit jusqu'en 2033. Les Blues tenaient à finaliser au plus vite la transaction dans l'optique d'intégrer le défenseur central à son groupe pour le Mondial des Clubs (15 juin au 13 juillet). L'opportunité pour Mamadou Sarr de montrer ce qu'il vaut à Enzo Maresca. En fonction de ses performances, il pourrait soit rester en Angleterre, soit retourner en prêt en Alsace.

Lors de l'été 2024, les Strasbourgeois avaient misé 10 millions d'euros sur le natif de Martigues. Un an plus tard, les Londoniens auraient acquis l'international français U20 pour 20 millions d'euros. Les deux entités n'ont pas officiellement communiqué sur le montant de l'opération. Une chose est sûre, l'OL ne touchera rien de plus que les indemnités de formation sur ce transfert. En effet, il n'avait ajouté aucun pourcentage à la revente ou sur la plus-value lors du départ de Sarr.