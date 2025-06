L'OL hors du podium des centres de formation de Ligue 1

Habitué à truster la première place, il y a quelques saisons, l'OL avait vu Rennes lui griller la politesse ces deux dernières années. En 2024-2025, l'Académie n'est même pas sur le podium du classement des centres publié par la FFF.

On dit souvent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. À l'OL, malheureusement, le niveau de l'Académie attire fréquemment les critiques ces derniers temps. Sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale, tous deux passés par le centre, notent souvent la régression du centre dans les résultats. La réserve évolue désormais en National 3 tandis que les U19 et les U17 n'arrivent plus à se faire une place de choix dans la course au titre. À ces résultats en berne s'est ajoutée une instabilité chronique dans l'organigramme avec des changements de direction ces deux dernières saisons, des coachs qui viennent et vont et une identité qui semble se perdre. Le classement des centres de formation français publié lundi soir par la FFF ne va pas forcément arranger les choses.

Peu de temps de jeu en équipe première

Délogé par Rennes de son trône ces deux dernières années, l'OL Académie continue sa dégringolade. Dans l'évaluation générale 2024-2025 publiée par la Fédération, le centre de formation lyonnais occupe la quatrième place derrière le club breton, le PSG et l'AS Monaco… L’efficacité des centres de formation des clubs de Ligue 1 se base depuis cinq saisons consécutives sur cinq critères.

La professionnalisation (U16 à U23 sous contrat professionnel dans les deux premières divisions des dix premiers pays au classement UEFA et le National), le temps de jeu en équipe première du club formateur, les sélections nationales (rencontres internationales disputées par les joueurs, sans distinction de nation), la scolarité (diplômes obtenus lors de la saison précédente) ainsi que la représentation européenne (joueurs de clubs ayant des points au classement UEFA, avec convention de formation d’au moins un an). Cette saison, c'est avant tout le temps de jeu en équipe première qui fait tache pour l'OL alors que la question de la confiance accordée aux jeunes la saison prochaine se pose...