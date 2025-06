OL - Mercato : Mounsesse vers Anderlecht ?

Non conservé par l'OL à l'issue de son contrat stagiaire, Jérémy Mounsesse va découvrir un nouveau club. Le jeune défenseur serait actuellement en discussions avec Anderlecht pour un premier contrat pro.

La fin de saison aura été moins difficile à digérer grâce au tournoi Maurice-Revello. Sélectionné pour la première fois avec les U20 du Congo, Jérémy Mounsesse a pu participer au tournoi international et ainsi se mettre en évidence pour son futur. Ce dernier ne s'écrira plus à l'OL puisque le contrat stagiaire du défenseur va arriver à son terme à la fin du mois de juin et qu'aucune suite ne sera donnée. La sélection avec le Congo a donc permis à Mounsesse de pouvoir se mettre en valeur malgré un parcours chaotique des Congolais. Est-ce que ces matchs ont fini par convaincre les scouts d'Anderlecht ?

La Belgique, terre d'accueil pour les jeunes Lyonnais ?

Le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 aux côtés de Mohamed El Arouch ou encore Mathieu Patouillet a vu le club belge entrer en discussions avec ses représentants pour un premier contrat pro, comme avancé par La Dernière Heure. Les deux parties n'ont pour le moment pas trouvé d'accord, mais dans sa politique de rajeunissement, Anderlecht a coché le profil de Jérémy Mounsesse. Comme Islam Halifa, Achraf Laaziri et Mohamed El Arouch à Molenbeek, le défenseur va-t-il trouver avec la Belgique un terrain de jeu propice à son éclosion ?