Thiago Almada lors d’OL – Reims (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Dans un système de multipropriété toujours aussi flou, l’OL a bien récupéré les droits économiques de certains joueurs évoluant ces derniers mois à Botafogo. Il est question de Thiago Almada, Luiz Henrique et d’un dernier dont le nom n’a pas filtré.

Dimanche, le Stade de Reims, comme Toulouse avant lui, a choisi de poser une réserve contre la qualification et le recrutement de Thiago Almada. Les dirigeants rémois et bon nombre d’autres en Ligue 1 considèrent cette arrivée comme déloyale puisque l’OL était censé ne pas pouvoir recruter durant l’hiver. Cependant, le club lyonnais a profité de la multipropriété et de l’appartenance de Botafogo à Eagle Football pour faire venir l’Argentin sous la forme d’un prêt gratuit. Seulement, dans les faits, Thiago Almada appartient déjà bien à l’OL. Dans l’amendement au document d’enregistrement universel publié par le groupe lundi soir, une phrase qui aurait pu passer inaperçue révèle que "le club (ndlr : l’OL) a obtenu le transfert des droits économiques futurs de trois joueurs en provenance du club brésilien de Botafogo pour un montant de 98,5 M€."

Un procédé qui va encore s'attirer les critiques ?

En clair, le club lyonnais a acquis les droits de certains joueurs même si ces derniers n’ont jamais porté le maillot rhodanien. Cela explique donc pourquoi les 33 millions d’euros payés par le Zenit Saint-Pétersbourg pour Luiz Henrique sont arrivés dans les caisses lyonnaises courant janvier. Néanmoins, cela reste une valeur à l’instant T puisque par exemple, Thiago Almada avait vu sa valeur marchande estimée à 23 millions d’euros par l’OL et Botafogo. Suivant son futur, le numéro 23 pourrait rapporter plus à l’avenir. Tout comme le dernier joueur du club brésilien dont le nom n’a pas filtré. Mais dans les faits, il a été valorisé à un peu plus de trente millions d’euros ces dernières semaines. Reste désormais à savoir s’il viendra renforcer l’effectif de l’OL l’été prochain ou si une vente permettra de faire rentrer de l’argent sur le compte.