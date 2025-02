L’OL féminin signe un 400e succès en Première Ligue

Vanessa Gilles et Melchie Dumornay (OL féminin) @UEFA

Dans un match tout en contrôle, l’OL féminin ne s’est pas fait surprendre par Guingamp. Grâce à cette victoire, les Fenottes franchissent le cap des 400 victoires en championnat.

Avant le match, le club avait choisi de rendre hommage à Daniëlle van de Donk et ses 100 matchs. Deux semaines après la victoire à Montpellier, la Néerlandaise a pu célébrer son passage dans la centaine avec ses supporters samedi après-midi. Seulement, ce ne fut pas le seul cap symbolique qui a pu être fêté face à Guingamp. Dans ce duel des extrêmes, les Fenottes ont logiquement fait respecter la hiérarchie. Elles reprennent sept points d’avance sur le Paris FC et peuvent partir en sélection avec le sentiment du devoir accompli. Si le match en lui-même manquait forcément d’enjeux face à la lanterne rouge de Première Ligue, l’OL avait un cap à passer, un de plus dans son histoire avec le championnat de France.

Aucune défaite cette saison en championnat

Grâce à Vanessa Gilles, Melchie Dumornay, Kadidiatou Diani, l’OL s’est offert une belle balade bretonne. Cela correspond à la 400 victoire lyonnaise en Première Ligue. Dans les chiffres, cela représente 89,6% de victoires dans l’élite. Les Lyonnaises n’ont partagé les points qu’à 34 reprises et sont rentrées bredouilles à dix-sept fois. Sentiment qui n’est pas encore arrivé cette saison en Première Ligue. Avec une première place qui leur tend plus que jamais les bras, cela représente peut-être bien l’objectif de cette seconde partie de saison entre Rhône et Saône.