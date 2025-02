Jordan Veretout (OL) et Hugo Magneti (Brest) (Photo by Fred TANNEAU / AFP)

Quatre jours avant de se rendre à Décines pour affronter l’OL, Brest enchaîne ce mercredi avec la Coupe de France. Les hommes d’Eric Roy affrontent Dunkerque pour une place en demi-finale.

S’ils n’avaient pas fait n’importe quoi à la mi-janvier, les joueurs de l’OL auraient peut-être bien eu un match à préparer dans la foulée du PSG. Non pas Brest qui débarque à Décines dimanche (15h) mais un quart de finale de Coupe de France. Il aurait fallu pour cela mettre une toute autre intensité que celle mise contre Bourgoin en seizièmes de finale. Le mal est fait et a en partie coûté sa place à Pierre Sage, mais dans son malheur, l’OL aura eu une semaine complète pour préparer la venue de Brest et donc un peu de repos supplémentaire.

Une première demi-finale dans l'histoire du club breton ?

Dans le dur en championnat (4 points sur 12 en février), le SB29 a en effet un quart de finale de Coupe de France à disputer ce mercredi soir à domicile. Pour l’affiche contre l’USL Dunkerque, Eric Roy devra se passer de Coulibaly, Locko, Salah et Del Castillo, tous blessés depuis plus ou moins longtemps. En phase de reprise, Jordan Amavi est, lui aussi, absent pour ce quart de finale. Au stade Francis Le Blé, le Stade Brestois espère vivre une soirée magique afin de décrocher une place en demi-finale. Ce qui serait une première dans l’histoire du club breton.