Suite au changement de nom du RWD Molenbeek en Daring Brussels, les supporters belges ont bien l'intention de faire entendre leur voix. Une manifestation est prévue dimanche 22 juin pour protester contre John Textor.

Présent aux États-Unis pour la Coupe du monde des clubs à laquelle participe Botafogo, John Textor est loin du continent européen. Pourtant, tous ses clubs ont une actualité plutôt chargée ces derniers temps. À l'OL, le passage devant la DNCG se rapproche petit à petit, tandis qu'à Crystal Palace, les supporters sont toujours dans l'attente de la vente des parts de l'Américain pour être européens la saison prochaine. À Molenbeek, c'est avant tout une question d'identité plus que sportive qui est au centre des débats. Il y a deux semaines, le RWDM a cessé pour revenir à son nom originel : celui de Daring Brussels. Ce choix fait par Textor n'est pas passé chez les fans, qui n'ont pas mis longtemps à contester la décision.

La commune s'en mêle aussi

Une pétition a d'abord été en ligne et c'est désormais une manifestation qui se prépare dans la ville jouxtant Bruxelles. Les supporters sont appelés à défiler ce dimanche 22 juin contre le propriétaire américain et son choix de supprimer Molenbeek du nom, car "pas assez vendeur". Seulement, la décision de Textor ne touche pas que les plus fidèles puisque ce mercredi 18 juin, la commune de Molenbeek va discuter de la motion déposée par le groupe majoritaire afin "le collège communal adresse une mise en demeure formelle au propriétaire du RWDM de respecter les termes de la convention, en s'abstenant de modifier le nom du club de manière à effacer toute référence à Molenbeek". Si John Textor reste sur sa position, la commune pourrait engager une "procédure de résiliation de la convention", entraînant la fin de la mise à disposition du stade actuel Edmond Machtens…