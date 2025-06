Bengui (OL) et la France pour une place en quart à l'Euro Espoirs

Avec Justin Bengui remplaçant, l'équipe de France Espoirs affronte la Pologne ce mardi avec en ligne de mire une qualification pour les quarts de finale de l'Euro.

Fraîchement appelé durant la compétition pour remplacer Robin Risser, Justin Bengui vit une semaine de rêve. Alors qu'il vient tout juste de remporter le tournoi Maurice-Revello avec la France U20, le portier de 19 ans prend maintenant part à l'Euro Espoirs en Slovaquie. Toutefois, le portier de l'OL débutera sur le banc cette rencontre contre la Pologne ce mardi (18h).

L'équipe de Gérald Baticle a relativement bien démarré la phase de groupe. Un match nul et vierge 0-0 contre le Portugal et une victoire 3-2 face à la Géorgie, avec des buts signés Mathys Tel, Johann Lepenant et Thierno Barry. Les Bleuets sont deuxièmes du groupe C avec 4 points, à égalité avec le Portugal, mais avec une différence de buts inférieure aux Portugais (+5 contre +1).

Un match crucial face à la Pologne

Quand bien même les Polonais n'ont plus rien n'a jouer dans cet Euro, ce match doit être pris au sérieux par les jeunes Français. En effet, les Bleuets ne sont pas à l'abris d'une élimination dès la phase de groupe. Avec 4 points, ils ne comptent qu'une longueur d'avance sur la Géorgie, troisième du groupe. Les Français vont défier la Pologne, ce mardi à 18 heures. Dans le même temps, les Géorgiens affronteront les Portugais.

En cas de victoire ou de nul, les joueurs de Gérald Baticle seront automatiquement qualifiés. En revanche, si les Bleuets perdent la rencontre contre la Pologne, alors le résultat du match Géorgie - Portugal deviendra déterminant, en espérant que les Portugais ne perdent pas.