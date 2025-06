Michel Platini, capitaine de l'équipe de France championne d'Europe en 1984, aux côtés de Bernard Lacombe, mort mardi à l'âge de 72 ans, pleure "un compagnon de route" de 10 ans et "un monument du football français", a-t-il exprimé mercredi à l'AFP.

A l'instar d'autres grands noms du football français, la réaction de Michel Platini était forcément attendue après l'annonce du décès de Bernard Lacombe, mardi 17 juin. Au lendemain de cette triste nouvelle, l'ancien capitaine de l'équipe de France a tenu à rendre un vibrant hommage à son ancien coéquipier. "Bernard, c'était avant tout un compagnon de route. Pendant 10 ans, il était l'avant-centre de l'équipe de France, notre avant-centre. On est un petit groupe qui pleurons son départ aujourd'hui", a déclaré l'ancien meneur de jeu emblématique des Bleus à l'AFP.

"Bernard était un monument dans le football français puis un monument pour l'Olympique lyonnais, parce que c'est lui qui, avec Jean-Michel Aulas, a fait de Lyon un grand club, un club qu'il a passé sa vie à aimer, pour y avoir joué, entrainé, dirigé", a poursuivi Michel Platini. "Il était l'avant-centre français des années 70 et 80", a encore souligné l'ancien patron de l'UEFA. "Avec Delio Onnis et Carlos Bianchi, c'était les trois avant-centres qui marquaient les buts et les esprits, c'est énorme ce qu'a fait Bernard".

"C'était quelqu'un qu'on aimait"

Entre 1969 et 1987, l'attaquant a marqué à 255 reprises en championnat, ce qui en fait le meilleur buteur français de l'histoire de la première division. En 38 sélections, il a par ailleurs inscrit 12 buts.

"Je n'ai pas eu l'intimité avec Bernard qu'avait Alain Giresse parce qu'ils ont été en chambre pendant 10 ans. C'est d'ailleurs Alain qui m'a appelé hier (mardi) pour m'annoncer la nouvelle. Mais c'était quelqu'un qu'on aimait et on souffre tous aujourd'hui, Alain peut-être encore plus, parce que c'était pratiquement son frère", a encore décrit plus personnellement Platini. "Je me rappelle des batailles menées sur le terrain qui ont jalonné l'histoire de ma vie. Bernard fait partie de cette histoire", a-t-il conclu.