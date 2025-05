Monaco - OL, un classique de la Ligue 1

Match décisif dans la course à la Ligue des champions, la rencontre entre Monaco et l’OL reste un des classiques du championnat de France. Celle de samedi (21h) sera la 117e de l’histoire entre les deux clubs.

La saveur ne sera pas la même que si l'OL avait gagné contre Lens dimanche dernier. Avec désormais quatre points de retard sur Monaco, les Lyonnais ne pourront pas laisser le club de la Principauté dans leurs rétroviseurs. Néanmoins, ce déplacement sur le Rocher doit permettre d'y croire encore pour la Ligue des champions avec une victoire qui permettrait de revenir à une longueur à une journée de la fin. C'est tout l'objectif que se sont fixés Nicolas Tagliafico et ses coéquipiers au moment de se rendre à Monaco. Un défi de taille puisque les joueurs d'Adi Hütter, mais qui pourrait permettre d'y croire ou tout simplement faire une croix sur ce rêve de C1.

44 victoires lyonnaises contre 47 pour l'ASM

Entre Monaco et l'OL, c'est souvent une histoire de match à enjeux et à spectacle. Les supporters se rappellent encore du 6-1 infligé au Parc OL en 2016, ou encore plus récemment la courte victoire à Louis II grâce à un but de Jeffinho, lançant l'opération remontée en décembre 2023. Ce samedi (21h), le contexte sera différent, mais cette opposition reste un classique de la Ligue 1. Benoit Bastien donnera le coup d'envoi de la 117e confrontation entre les deux équipes, soit l’adversaire que les deux formations ont le plus affronté dans l'élite actuelle.