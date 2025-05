Ce samedi, l’OL Futsal connaîtra son sort. À la lutte pour le maintien durant toute la saison, les hommes de David Touré ont leur destin entre les mains pour se sauver avant leur dernier match, à Plaisance-Pibrac.

Tout avait si mal démarré. Au lendemain de la 8e défaite de l’OL Futsal en D2, le 15 février dernier, on ne donnait pas cher de la peau des hommes de David Touré. Affichant alors un bilan d’une seule petite victoire en onze rencontres, les Rhodaniens allaient tout droit vers la relégation.

Mais un relâchement, ou plutôt l’énergie du désespoir, une victoire, puis deux, puis trois et l’OL a recommencé à y croire. Jusqu’à se sortir de la zone rouge. À l’aube de la dernière journée de championnat, les coéquipiers de Rayen Kharradji pointent à la 7e place au classement et sont pour l’heure maintenus. Mais derrière eux, Strasbourg et Furiani les marquent à la culotte avec un seul petit point de retard.

Un adversaire qui est, lui aussi, monté en puissance

L’enjeu sera grand donc pour les Lyonnais. Pour l’instant maîtres de leur destin, il leur faudra une simple victoire pour valider leur maintien. Peu importe la manière, vaincre Plaisance-Pibrac sera le mot d’ordre ce samedi (10/05, 16 heures). Mais attention, le club de la banlieue toulousaine est un peu dans la même dynamique que l’OL. Alors qu’ils avaient mal démarré la saison (8 victoires sur leurs onze premiers matchs), les Plaisançois ont peu à peu relevé la tête et les voilà sur une série de 4 victoires sur leurs six derniers matchs. Méfiance donc pour l’OL. Tout reste à faire ce week-end pour être sauvé.