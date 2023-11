Guingamp - OL : Mbock, Le Sommer et Majri intègrent le onze

Avant de se tourner vers la trêve internationale, l’OL a encore un match de championnat à jouer à Guingamp ce dimanche (21h). Mbock, Le Sommer et Majri intègrent le onze.

Avec la nouvelle formule, le nul (1-1) du Paris FC à Reims ce dimanche n’a pas vraiment d’impact sur la suite de la saison. Mais ce dimanche soir, l’OL a l’occasion de prendre cinq points d’avance en tête de la D1 féminine en cas de victoire à Guingamp. Ca n’est qu’anecdotique mais dans l’objectif de caracoler en tête pendant toute la saison, les Fenottes prendront avec plaisir ce matelas confortable. Encore faut-il gagner ce dimanche à Guingamp. Sur le papier, c’est loin d’être mission impossible puisque les Bretonnes sont huitièmes avec sept points. La saison dernière, l’En Avant Guingamp avait tenu en échec l’OL qui avait perdu ses premiers points. Mais en évoluant au Roudourou, la donne devrait être bien différente pour la formation lyonnaise.

Pour ce rendez-vous, Sonia Bompastor a choisi de mixer et d’apporter quelques retouches par rapport au onze aligné contre St-Pölten. Elle l’avait annoncé directement après le match de Ligue des champions et a tenu parole. Elle n’a pas souhaité faire le grand ménage comme face à Dijon. Griedge Mbock remplace Vanessa Gilles, qui a été libérée pour rejoindre le Canada. En attaque, Eugénie Le Sommer et Amel Majri prennent la place d’Ada Hegerberg et Sara Däbritz.

La composition de l’OL contre Guingamp : Endler - Carpenter, Mbock, Renard, Bacha - Damaris, Horan, Van de Donk - Diani, Le Sommer, Majri