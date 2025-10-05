Décédé fin août d’un neuroblastome après des mois de lutte courageuse, le jeune Ibrahim aura le droit à un hommage ce dimanche au Parc OL.

Sa disparition avait ému de nombreux membres du vestiaire de l’OL. Georges Mikautadze, encore au club à ce moment, Enzo Molebe ou encore Selma Bacha n’avaient pas manqué de saluer la mémoire du jeune Ibrahim. Le 20 août, après des longs mois de lutte, ce jeune supporter lyonnais avait succombé à un neuroblastome (cancer de la moelle épinière) qu’il trainait depuis deux ans.

Sa maman avait annoncé son décès tout en rappelant l’amour que son fils portait à l’OL, où il avait pu rencontrer certains de ses idoles comme Moussa Niakhaté ces derniers mois. Un mois et demi après sa disparition, Ibrahim verra le Parc OL lui rendre un vibrant hommage. Le peuple lyonnais fera une minute d’applaudissements en marge d’OL - Toulouse ce dimanche (15h). Une attention qui risque de le marquer de là où il est désormais, loin de cette maladie dévastatrice.