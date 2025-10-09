OL - Mercato : déjà une piste pour cet hiver ?

En manque de solutions offensives, l’OL pourrait bien bouger dans ce secteur durant l’hiver. S’il faudra encore faire des coups, le club lyonnais garderait un œil sur Fabio Carvalho, ailier de Brentford.

L’été l’avait déjà mis en avant, mais le début de saison de l’OL l’a confirmé. Avec la perte de plusieurs éléments sur la phase offensive, la formation lyonnaise est loin d’être la plus dangereuse dans ce secteur depuis neuf matchs (12 buts). Les solutions manquent à Paulo Fonseca et il faut donc faire avec les moyens du bord. Adam Karabec, qui était arrivé pour faire partie de la rotation, est un titulaire indiscutable dans le onze de l’OL, sans qu’on y trouve quelque chose à redire. Alors, forcément, en vue du mercato hivernal, des renforts offensifs font presque figure de priorités. Il y aura toujours des restrictions, comme cet été, mais la cellule de recrutement a montré qu’elle pouvait cibler des profils qui collent à la philosophie de Paulo Fonseca et pour pas cher.

Un profil déjà ciblé ces derniers mois

Fabio Carvalho rentrera-t-il dans cette catégorie ? Il est encore trop tôt pour le dire. Néanmoins, l’OL continuerait d’être à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel, comme l’avance Sky Sports, et l'intérêt ne date pas d'aujourd'hui. Déjà sur la piste il y a quelques mois, le club rhodanien ferait partie des formations intéressées par l’ailier portugais, qui joue bien moins en ce début de saison à Brentford. Seulement, il faudra jouer des coudes dans les prochains mois, d’après le média britannique. Carvalho plairait également à Strasbourg, qui peut compter sur le soutien de BlueCo et donc Chelsea, mais aussi de Stuttgart.