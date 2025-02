Alors que des rumeurs circulent au sujet d’un départ de Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta s’est exprimé au sujet de son passage à l’OL.

Des spéculations entourent Jean-Philippe Mateta. En effet, plusieurs médias avancent que l’avant-centre français serait proche de quitter Crystal Palace l'été prochain. Mais en attendant, le vice-champion olympique se focalise sur sa saison en Premier League. Il y a quelques jours, l'ex-attaquant de l'OL s’est confié sur son court passage au sein du club rhodanien.

En effet, lors d'un entretien avec le média CARRÉ publié sur YouTube, Jean-Philippe Mateta est revenu sur l'intersaison 2017. C'est à ce moment qu'il doit rejoindre le groupe professionnel après une saison avec l'équipe réserve et deux apparitions en Ligue 1. "L’année où je signe à l’OL (en septembre 2016, NDLR), il y a Memphis Depay (qui arrive en janvier 2017) ou encore Mathieu Valbuena. Il y avait du beau monde. Je savais déjà que je n’allais pas beaucoup jouer."

Un prêt au Havre, puis un transfert à Mayence

Patient durant un an, il partira en prêt au Havre en juillet 2017. A son retour, il signera en Allemagne, à Mayence, où sa carrière décollera. "Entre le savoir et le vivre, c’est différent. Et je sais que durant la saison, je dois partir. Il me semble que le président (Jean-Michel Aulas) ne voulait pas que je rejoigne une équipe de Ligue 1, s'est-il remémorer. Mais moi, même si je devais aller en Ligue 2, ça me convenait. Je voulais jouer".