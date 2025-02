OL académie : les U12 terminent deuxièmes d'un tournoi en Tunisie

Le week-end passé, les U12 de l'OL ont disputé un tournoi en Tunisie. En finale, ils se sont inclinés face au club organisateur, l'Étoile Sportive du Sahel.

Une pointe d'amertume, de belles émotions et surtout un super voyage en Tunisie. Le week-end dernier, du 15 au 16 février, les U12 de l'OL disputaient un tournoi dans les installations de l'Étoile Sportive du Sahel, du côté de Sousse. Une aventure presque parfaite dans laquelle seul le dernier acte aura connu une petite fausse note.

Le samedi, les Lyonnais ont déroulé, passant sans encombre la phase de classement. Ils ont successivement battu Marseille (1-0), l'ES Saint-Priest (5-1), l'Étoile Sportive du Sahel (4-0) puis le Club Athlétique Bizertin (3-1). Une première journée rondement menée.

Une finale à rebondissements

Qualifiés pour les quarts de finale le lendemain, les Gones ont eu plus de mal par la suite. Opposés au Stade Tunisien, ils s'en sont finalement sortis aux tirs au but, tandis que le score était de 2-2 à l'issue du temps réglementaire. Plus à l'aise en demi-finale, les jeunes Rhodaniens ont dominé solidement le Club Africain (3-1).

En finale, ils retrouvaient la formation de Sousse, adversaire qu'ils avaient étrillé lors de la première manche. Mais le second affrontement fut bien plus accroché. Au terme d'une finale spectaculaire, comme en témoigne le tableau d'affichage (5-5), ce sont les Tunisiens qui ont remporté la compétition aux tirs au but (3-2).

Une solide performance tout de même pour ce groupe de la génération 2013. Par ailleurs, il ne rentre pas les mains vides, Joachim ayant obtenu le titre de meilleur gardien.