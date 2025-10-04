Actualités
Les joueurs de l'OL avec Fonseca
Les joueurs de l’OL avec Fonseca (@UEFA)

Martinez Novell (Toulouse) : "L’OL, une équipe à l’image de Fonseca"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Futur adversaire de l’OL dimanche après-midi, le Toulouse FC s’attend à un match compliqué. Carlez Martinez Novell n’a pas manqué de faire l’éloge de son homologue lyonnais, Paulo Fonseca.

    Une seule défaite et sept victoires sur les huit matchs disputés depuis le début de la saison. Qui aurait pu croire à un tel lancement de la part de l’OL ? Personne, ou alors il fallait avoir des sacrés dons de voyance pour se l’imaginer, ne serait-ce qu’un peu. Pourtant, c’est en tant que co-leader de la Ligue 1 que les hommes de Paulo Fonseca s’avancent pour la 8e journée, la dernière avant la deuxième trêve internationale.

    Après le succès contre Salzbourg jeudi en Ligue Europa, il faudra terminer le travail ce dimanche, toujours à domicile face à Toulouse. Une proie historiquement qui réussit aux Lyonnais et qui reste sur quatre matchs sans victoire. "Cinq clean-sheet en six journées, 0 but à onze contre onze. C’est une très bonne équipe. C’est un bon test et une bonne opportunité pour nous, car je sais que ce sera très compliqué. Mais on est dans la bonne direction et j’espère qu’on montrera nos qualités dimanche", a déclaré Carlez Martinez Novell.

    "Une équipe très solide, très compacte"

    L’entraîneur espagnol est conscient que la mission s’annonce compliquée face à l’une des équipes les plus en forme d’Europe. Malgré l’adversité dominicale, le Catalan n’a pas manqué de saluer "une équipe complètement différente de la saison passée. Ils ont d’autres profils de joueurs." Mais la plus grande réussite pour le coach toulousain provient de la patte qu’a réussi à mettre Paulo Fonseca dans ce collectif. "C’est une équipe très solide, très compacte, c’est une équipe de Paulo Fonseca. Quand je suis arrivé en France, j’ai beaucoup regardé le Lille de Fonseca. Une équipe avec une bonne structure, patiente, qui générait différentes structures pour tenir le ballon. On le retrouve à l’OL." À Décines, les quelque 50 000 spectateurs espèrent que cette dynamique rhodanienne continuera. Un peu moins dans le camp toulousain.

    à lire également
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : la parole est à la défense
    1 commentaire
    1. Avatar
      Cicinho2 - sam 4 Oct 25 à 8 h 50

      A mon avis faudra jouer avec Satriano contre Toulouse, le schéma sans 9 c’est bon pour les gros matchs mais là il va falloir mettre de la densité devant

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Martinez Novell (Toulouse) : "L’OL, une équipe à l’image de Fonseca" 08:45
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : la parole est à la défense 08:02
    L'équipe de France féminine avec les joueuses de l'OL Alexane Lambert et Maïssa Fathallah
    OL Lyonnes : quatre Fenottes retenues pour le Mondial U17 07:30
    Vicki Becho à l'entraînement de l'OL
    Première Ligue : d'abord gêné par Lens, l'OL Lyonnes cartonne (1-8) 03/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : revivez le match Lens - OL Lyonnes 03/10/25
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à Lens 03/10/25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : six Lyonnais de plus appelés en sélection 03/10/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Le programme de l'OL académie ce week-end 03/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    50e match avec l'OL pour Moussa Niakhaté 03/10/25
    TKYDG YouTube
    OL - Médias : découvrez en avant-première le nouveau générique de "Tant qu'il y aura des Gones" 03/10/25
    Luis Diaz (Bayern Munich) face à Clinton Mata (OL)
    OL : Clinton Mata évoque sa "complicité" avec Moussa Niakahté 03/10/25
    45 000 billets écoulés pour OL - Toulouse 03/10/25
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL : Pavel Šulc, 3e Lyonnais à manquer un penalty en coupe d'Europe 03/10/25
    Corentin Tolisso avec l'équipe de France
    OL : Tolisso "n'abandonnera pas" pour l'équipe de France 03/10/25
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL : "Plus facile de les impliquer dans cette dynamique", Paulo Fonseca explique sa gestion des jeunes 03/10/25
    Les joueurs de l'OL ont rendu hommage à Lacombe face à l'OM
    OL : les statistiques du début de saison 03/10/25
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    France U19 et U18 : Merah, Himbert et Molebe (OL) retenus 03/10/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Paulo Fonseca et l'OL en "veulent davantage" 03/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut