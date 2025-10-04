Futur adversaire de l’OL dimanche après-midi, le Toulouse FC s’attend à un match compliqué. Carlez Martinez Novell n’a pas manqué de faire l’éloge de son homologue lyonnais, Paulo Fonseca.

Une seule défaite et sept victoires sur les huit matchs disputés depuis le début de la saison. Qui aurait pu croire à un tel lancement de la part de l’OL ? Personne, ou alors il fallait avoir des sacrés dons de voyance pour se l’imaginer, ne serait-ce qu’un peu. Pourtant, c’est en tant que co-leader de la Ligue 1 que les hommes de Paulo Fonseca s’avancent pour la 8e journée, la dernière avant la deuxième trêve internationale.

Après le succès contre Salzbourg jeudi en Ligue Europa, il faudra terminer le travail ce dimanche, toujours à domicile face à Toulouse. Une proie historiquement qui réussit aux Lyonnais et qui reste sur quatre matchs sans victoire. "Cinq clean-sheet en six journées, 0 but à onze contre onze. C’est une très bonne équipe. C’est un bon test et une bonne opportunité pour nous, car je sais que ce sera très compliqué. Mais on est dans la bonne direction et j’espère qu’on montrera nos qualités dimanche", a déclaré Carlez Martinez Novell.

"Une équipe très solide, très compacte"

L’entraîneur espagnol est conscient que la mission s’annonce compliquée face à l’une des équipes les plus en forme d’Europe. Malgré l’adversité dominicale, le Catalan n’a pas manqué de saluer "une équipe complètement différente de la saison passée. Ils ont d’autres profils de joueurs." Mais la plus grande réussite pour le coach toulousain provient de la patte qu’a réussi à mettre Paulo Fonseca dans ce collectif. "C’est une équipe très solide, très compacte, c’est une équipe de Paulo Fonseca. Quand je suis arrivé en France, j’ai beaucoup regardé le Lille de Fonseca. Une équipe avec une bonne structure, patiente, qui générait différentes structures pour tenir le ballon. On le retrouve à l’OL." À Décines, les quelque 50 000 spectateurs espèrent que cette dynamique rhodanienne continuera. Un peu moins dans le camp toulousain.