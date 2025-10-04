Actualités
Lens - OL Lyonnes (1-8) : Pierre Sage a assisté à la rencontre

  • par David Hernandez
    • Ancien coach de l’OL et désormais en poste à Lens, Pierre Sage n’a pas manqué la venue de l’OL Lyonnes en terres nordistes. L’entraîneur français a assisté à la large victoire lyonnaise vendredi soir.

    Son langage corporel n’a sûrement pas traduit son ressenti au moment de la victoire de l’OL Lyonnes vendredi soir à Lens (1-8), lui qui était sûrement tiraillé. Pourtant, en amoureux du ballon rond, mais surtout en tant que coach passé par la capitale des Gaules et aujourd’hui en poste chez les Sang et Or, Pierre Sage pouvait difficilement passer à côté de cette rencontre de la 4e journée de Première Ligue. Survêtement du RC Lens sur le dos, le natif de Lons-le-Saunier a fait une apparition remarquée au stade François Blin du côté d’Avion.

    50% de victoires depuis son arrivée à Lens

    S’il voulait passer incognito, la mission n'a pas réussi. De nombreux supporters de l’OL n’ont pas manqué de l’apostropher pour prendre une photo avec celui qui a sauvé le club lyonnais d’une relégation en Ligue 2 en 2023-2024. S’il doit prendre la direction d’Auxerre ce samedi (21h05), Pierre Sage n’allait pas manquer l’occasion de voir un peu d’OL dans le nord de la France. Il garde une affection particulière avec le club rhodanien, quand il ne le croise pas sur une pelouse de Ligue 1.

    Faire défiler vers le haut