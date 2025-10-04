OL - Toulouse : qui pour inscrire le 1000e but à Décines ?

Grâce aux deux réalisations contre le RB Salzbourg, l’OL a franchi le cap des 200 buts en Coupe d’Europe. Ce dimanche, la barre des mille buts au Parc OL pourrait également tomber face à Toulouse.
À la vue de la domination pendant une très grosse heure, l’OL aurait largement pu s’imposer bien plus que 2-0 jeudi soir face au RB Salzbourg. Néanmoins, la formation lyonnaise a fait le choix de la possession, parfois à outrance, pour ne laisser aucun espoir aux Autrichiens. Cela a plutôt bien fonctionné et l’on peut s’attendre à un profil de match similaire ce dimanche (15h) face à Toulouse. En plus de sa solidité défensive, l’OL espère bien y ajouter un peu de puissance de frappe offensive après trois victoires 1-0 de suite en Ligue 1.
Lacazette à jamais le premier
Cependant, une telle issue avec ce score fera bien évidemment les affaires rhodaniennes dans la course à la première place. Cela permettrait aussi de passer un cap symbolique au Parc OL. Après les deux réalisations en Ligue Europa jeudi soir, le ballon a franchi les filets à 999 reprise dans l’enceinte de Décines depuis son inauguration en janvier 2016. Moins de dix ans après cette ouverture du score d’Alexandre Lacazette face à Troyes, le cap du millième pourrait ainsi être franchi, en espérant que ce soit un joueur de l’OL. En février 2021, Rayan Cherki avait inscrit le 500e à l’occasion d’un match de Coupe de France contre Ajaccio.
L'équipe on la connaît
vraiment encore 1 fois je félicite la cellule de recrutement qui a bien bossé, quand on leur donne des objectifs et le champ libre... même avec 1 petit budget tu peux faire de grandes choses
après 1 bon début de saison de descamps, greif assure
La perte de mikau au dernier moment a été 1 coup dur mais on a gardé fofana
On a toujours coco au milieu
tessmann pour sa 2° saison a bien progressé, il devient incontournable au milieu, et sa frappe contre ultech, il m'a fallu du temps pour m'en remettre
On a gardé notre ligne défensive
Des cadres expérimenté qui encadrent les plus jeunes
Morton, karabec, vraiment 2 bonnes pioches
Merah et de carvalho du centre qui se révèlent
Satriano qui en veut et n'est pas si mauvais finalement
tout le monde donner pas cher de notre peau, et finalement, hehe, on réalise notre meilleur début de saison depuis 1 éternité, pourvu que ça dure, et ce des dimanche, allez l'ol !!
Satriano ou tessmann