OL - Toulouse : qui pour inscrire le 1000e but à Décines ?

Grâce aux deux réalisations contre le RB Salzbourg, l’OL a franchi le cap des 200 buts en Coupe d’Europe. Ce dimanche, la barre des mille buts au Parc OL pourrait également tomber face à Toulouse.

À la vue de la domination pendant une très grosse heure, l’OL aurait largement pu s’imposer bien plus que 2-0 jeudi soir face au RB Salzbourg. Néanmoins, la formation lyonnaise a fait le choix de la possession, parfois à outrance, pour ne laisser aucun espoir aux Autrichiens. Cela a plutôt bien fonctionné et l’on peut s’attendre à un profil de match similaire ce dimanche (15h) face à Toulouse. En plus de sa solidité défensive, l’OL espère bien y ajouter un peu de puissance de frappe offensive après trois victoires 1-0 de suite en Ligue 1.

Lacazette à jamais le premier

Cependant, une telle issue avec ce score fera bien évidemment les affaires rhodaniennes dans la course à la première place. Cela permettrait aussi de passer un cap symbolique au Parc OL. Après les deux réalisations en Ligue Europa jeudi soir, le ballon a franchi les filets à 999 reprise dans l’enceinte de Décines depuis son inauguration en janvier 2016. Moins de dix ans après cette ouverture du score d’Alexandre Lacazette face à Troyes, le cap du millième pourrait ainsi être franchi, en espérant que ce soit un joueur de l’OL. En février 2021, Rayan Cherki avait inscrit le 500e à l’occasion d’un match de Coupe de France contre Ajaccio.