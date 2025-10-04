Actualités
Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
Nicolas Tagliafico lors d’Argentine – Canada (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Tagliafico (OL) lui aussi retenu pendant la trêve internationale

  • par David Hernandez

    • Convoqué par Lionel Scaloni pour les matchs de l’Argentine, Nicolas Tagliafico s’ajoute à la longue liste des joueurs de l’OL sélectionnés pendant cette trêve. Paulo Fonseca va avoir un effectif réduit durant dix jours.

    Est-ce le signe que l’OL redevient attractif ? Peut-être bien. Ces dernières saisons, l’OL brillait plus ou moins par son absence dans les sélections nationales, notamment chez les Bleus. Corentin Tolisso n’a toujours pas eu les honneurs de faire son retour, mais cela n’est pas du fait de son niveau. Quoi qu’il en soit, le capitaine lyonnais sera l’un des rares à rester entre Rhône et Saône durant la trêve internationale. Treize Lyonnais avaient déjà reçu une convocation par les sélectionneurs respectifs vendredi. Ils sont désormais quatorze puisque, sans surprise, Nicolas Tagliafico pliera bagage après le coup de sifflet final d’OL - Toulouse, ce dimanche (15h).

    L'OL en déplacement à Nice en retour de trêve

    Le latéral gaucher prendra la direction des États-Unis avec l’Argentine. Non pas pour affronter Tanner Tessmann et la sélection américaine, mais pour deux amicaux du côté de Miami et de Chicago. Les champions du monde 2022 affronteront le Venezuela (11 octobre) et Porto Rico (14 octobre). Deux matchs sans importance en espérant que Nicolas Tagliafico voit son temps de jeu géré avec encore deux longs voyages à gérer. Pour rappel, l’OL ira à Nice le samedi 18 octobre (17h) et Abner reste en convalescence à l'instant T.

    à lire également
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    Avant OL - Toulouse, Abner a fait son retour à l'entraînement

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Abner Vinicius, défenseur de l'OL
    Avant OL - Toulouse, Abner a fait son retour à l'entraînement 11:50
    Nicolas Tagliafico lors d'Argentine - Canada
    Tagliafico (OL) lui aussi retenu pendant la trêve internationale 11:00
    La joies des joueurs de l'OL après le but d'Adam Karabec contre Metz
    OL - Toulouse : qui pour inscrire le 1000e but à Décines ? 10:15
    Pierre Sage lors de Lens - OL
    Lens - OL Lyonnes (1-8) : Pierre Sage a assisté à la rencontre 09:30
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    Martinez Novell (Toulouse) : "L’OL, une équipe à l’image de Fonseca" 08:45
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    OL : la parole est à la défense 08:02
    L'équipe de France féminine avec les joueuses de l'OL Alexane Lambert et Maïssa Fathallah
    OL Lyonnes : quatre Fenottes retenues pour le Mondial U17 07:30
    Vicki Becho à l'entraînement de l'OL
    Première Ligue : d'abord gêné par Lens, l'OL Lyonnes cartonne (1-8) 03/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : revivez le match Lens - OL Lyonnes 03/10/25
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    Première Ligue : large turn-over à l'OL Lyonnes face à Lens 03/10/25
    Mathys De Carvalho lors d'OL - Angers
    OL : six Lyonnais de plus appelés en sélection 03/10/25
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    Le programme de l'OL académie ce week-end 03/10/25
    Moussa Niakhaté face à Breel Embolo lors de Rennes - OL
    50e match avec l'OL pour Moussa Niakhaté 03/10/25
    TKYDG YouTube
    OL - Médias : découvrez en avant-première le nouveau générique de "Tant qu'il y aura des Gones" 03/10/25
    Luis Diaz (Bayern Munich) face à Clinton Mata (OL)
    OL : Clinton Mata évoque sa "complicité" avec Moussa Niakahté 03/10/25
    45 000 billets écoulés pour OL - Toulouse 03/10/25
    Pavel Sulc, joueur offensif de l'OL
    OL : Pavel Šulc, 3e Lyonnais à manquer un penalty en coupe d'Europe 03/10/25
    Corentin Tolisso avec l'équipe de France
    OL : Tolisso "n'abandonnera pas" pour l'équipe de France 03/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut