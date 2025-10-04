Tagliafico (OL) lui aussi retenu pendant la trêve internationale

Convoqué par Lionel Scaloni pour les matchs de l’Argentine, Nicolas Tagliafico s’ajoute à la longue liste des joueurs de l’OL sélectionnés pendant cette trêve. Paulo Fonseca va avoir un effectif réduit durant dix jours.

Est-ce le signe que l’OL redevient attractif ? Peut-être bien. Ces dernières saisons, l’OL brillait plus ou moins par son absence dans les sélections nationales, notamment chez les Bleus. Corentin Tolisso n’a toujours pas eu les honneurs de faire son retour, mais cela n’est pas du fait de son niveau. Quoi qu’il en soit, le capitaine lyonnais sera l’un des rares à rester entre Rhône et Saône durant la trêve internationale. Treize Lyonnais avaient déjà reçu une convocation par les sélectionneurs respectifs vendredi. Ils sont désormais quatorze puisque, sans surprise, Nicolas Tagliafico pliera bagage après le coup de sifflet final d’OL - Toulouse, ce dimanche (15h).

L'OL en déplacement à Nice en retour de trêve

Le latéral gaucher prendra la direction des États-Unis avec l’Argentine. Non pas pour affronter Tanner Tessmann et la sélection américaine, mais pour deux amicaux du côté de Miami et de Chicago. Les champions du monde 2022 affronteront le Venezuela (11 octobre) et Porto Rico (14 octobre). Deux matchs sans importance en espérant que Nicolas Tagliafico voit son temps de jeu géré avec encore deux longs voyages à gérer. Pour rappel, l’OL ira à Nice le samedi 18 octobre (17h) et Abner reste en convalescence à l'instant T.