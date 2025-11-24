Actualités
OL Académie : les U19 féminines renversent Dijon (3-6)

  • par David Hernandez

    • Menées 2-0 après sept minutes puis rejointes à 3-3 à la 50e minute, les U19 féminines de l’OL Lyonnes ont malgré tout signé un neuvième succès en neuf matchs.

    Après seulement sept minutes de jeu, le Dijon FCO pensait certainement pouvoir être la première équipe à faire tomber les U19 de Rachel Saïdi. Avec un break fait d’entrée de jeu (2e, 7e), la formation de Côte-d’Or pouvait difficilement rêver meilleur démarrage face au leader de la poule B. Cependant, les jeunes Lyonnaises ne sont pas sur un sans-faute pour rien depuis le début de la saison. Cette entame ratée aurait pu leur mettre un coup sur la tête, finalement elles sont rentrées à égalité à la pause. Yasmine Benseba (20e) et Mehisane Zidi (31e) ont remis les compteurs à zéro, mais les Dijonnaises ont donné du fil à retordre pendant une heure.

    Le 10 sur 10 contre Reims le 7 décembre ?

    En passant devant à la 49e minute, les U19 de l’OL pensaient avoir fait le plus dur, mais c’était sans compter sur l’égalisation dans la foulée du DFCO (50e). C’est finalement sur les vingt dernières minutes que les jeunes Fenottes ont forcé la décision. Benseba (67e), Wyart (72e) et Zidi (78e) ont toutes les trois inscrit un doublé dans cet après-midi dijonnaise et ont porté le score à 6-3 en faveur de l’OL. Avec un 27 sur 27, l’OL Lyonnes n’est plus qu’à un match de la perfection. Ce sera le dimanche 7 décembre (14h30) à Meyzieu face à Reims.

