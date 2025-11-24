Actualités
Paulo Fonseca en tribunes lors d'OL - RWDM Brussels
Paulo Fonseca en tribunes lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

À Auxerre, Fonseca (OL) a vécu son 100e match en Ligue 1

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Encore suspendu jusqu’à la fin du mois de novembre, Paulo Fonseca a vécu une 100e particulière en Ligue 1 dimanche. L’entraîneur de l’OL aurait certainement aimé une victoire pour passer ce cap symbolique.

    Emmitouflé dans sa parka et bonnet du club sur la tête, Paulo Fonseca n’a pas vraiment été réchauffé par la prestation de ses joueurs dimanche après-midi à Auxerre (0-0). Aux côtés de son adjoint Nelson Duarte, l’entraîneur a vu un OL sans idée offensive pour mettre à mal le bloc de l’AJA et ainsi repartir avec les trois points. Cela aurait été une belle façon de célébrer le cap symbolique passé à l’Abbé-Deschamps. S’il est toujours en tribune avec sa suspension qui prendra fin lundi prochain, Paulo Fonseca a officiellement dirigé son 100e match de Ligue 1, dimanche pour la 13e journée du championnat.

    1,71 point par match avec le club lyonnais

    Le visage montré par ses joueurs n’a probablement pas été celui qui était attendu et c’est un coach au visage fermé qui s’est rapidement éclipsé des entrailles du stade auxerrois pour rejoindre le car de l’OL. Avec ce nul pour sa 100e, Paulo Fonseca en est désormais à 50 victoires pour 24 partages des points et 26 revers, soit un total de 174 points et donc une moyenne de 1,74 unité par match entre Lille et l'OL. Entre Rhône et Saône, il tourne actuellement légèrement en dessous avec une moyenne de 1,71 en 28 rencontres disputées en Ligue 1.

    4 commentaires
    1. Avatar
      Arioul - lun 24 Nov 25 à 17 h 02

      # Rendez-nous-Pierre-Sage

      Signaler
      1. janot06
        janot06 - lun 24 Nov 25 à 17 h 50

        Vœu tout à fait irréalisable pour deux raisons
        1 - Sage réussit là où il est, Lens, et y est apprécié.
        2 - Dégager Fonseca est impossible en raison des indemnités à lui verser et de notre situation financière.
        Inutile donc d'inonder le site de ce souhait.

        Signaler
    2. Avatar
      lekinslayer - lun 24 Nov 25 à 17 h 25

      100 de trop. Il n'avait rien a foutre ici déjà de base. Textor est un assassin

      Edit : après relecture c'est seulement 35 avec l'OL, dont 28 de ligue 1. ça reste 35 matchs de trop

      Signaler
    3. Tongariro
      Tongariro - lun 24 Nov 25 à 18 h 08

      Décès de la légende Jimmy Cliff.

      Triste nouvelle.

      Homme de paix, chanteur de talent.

      https://www.youtube.com/watch?v=cxefEgC_0lo

      Signaler

