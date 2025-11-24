À Auxerre, Fonseca (OL) a vécu son 100e match en Ligue 1

Encore suspendu jusqu’à la fin du mois de novembre, Paulo Fonseca a vécu une 100e particulière en Ligue 1 dimanche. L’entraîneur de l’OL aurait certainement aimé une victoire pour passer ce cap symbolique.

Emmitouflé dans sa parka et bonnet du club sur la tête, Paulo Fonseca n’a pas vraiment été réchauffé par la prestation de ses joueurs dimanche après-midi à Auxerre (0-0). Aux côtés de son adjoint Nelson Duarte, l’entraîneur a vu un OL sans idée offensive pour mettre à mal le bloc de l’AJA et ainsi repartir avec les trois points. Cela aurait été une belle façon de célébrer le cap symbolique passé à l’Abbé-Deschamps. S’il est toujours en tribune avec sa suspension qui prendra fin lundi prochain, Paulo Fonseca a officiellement dirigé son 100e match de Ligue 1, dimanche pour la 13e journée du championnat.

1,71 point par match avec le club lyonnais

Le visage montré par ses joueurs n’a probablement pas été celui qui était attendu et c’est un coach au visage fermé qui s’est rapidement éclipsé des entrailles du stade auxerrois pour rejoindre le car de l’OL. Avec ce nul pour sa 100e, Paulo Fonseca en est désormais à 50 victoires pour 24 partages des points et 26 revers, soit un total de 174 points et donc une moyenne de 1,74 unité par match entre Lille et l'OL. Entre Rhône et Saône, il tourne actuellement légèrement en dessous avec une moyenne de 1,71 en 28 rencontres disputées en Ligue 1.