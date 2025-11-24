Govou (ex-OL) révèle avoir failli être amputé

Ayant fait les grandes heures de l’OL dans les années 2000, Sidney Govou a vécu une fin de carrière compliquée. En 2013, il aura pu subir une amputation à cause d’un staphylocoque contracté.

Sept titres de champion de France, vice-champion du monde en 2006 et parmi les joueurs les plus capés de l’histoire de l’OL, Sidney Govou n’est plus à décrire. Ayant fait le bonheur du club lyonnais dans les années 2000, l’ailier n’a malgré tout pas été l’homme d’un seul club. Parti au Panathinaïkos en 2010, il a ensuite fini sa carrière chez les voisins du défunt Evian Thonon-Gaillard. Deux saisons en Ligue 1 avant de prendre sa retraite à l’été 2013. Une année qui aurait pu être une vraie bascule dans la vie du désormais consultant Canal Plus.

Comme il l’a révélé dans Le Parisien, Govou n’est pas passé loin d’une amputation de la jambe. Suite à une opération du tendon rotulien, l’international français a contracté un staphylocoque. "J’avais tellement mal qu’à l’hôpital, un médecin m’a dit que la meilleure solution, c’était l’amputation. ‘On va peut-être commander un hélicoptère pour te faire amputer à Paris’, me dit-il. J’étais sous morphine et je souffrais vraiment, que j'ai dit oui. J’étais défoncé par la douleur."

Présent au match des légendes dimanche

Finalement, l’intervention de son agent et de son entourage le fera revenir sur son choix initial. Néanmoins, il a fallu vivre de longs mois de rééducation pour pouvoir faire disparaitre le staphylocoque. "Pendant six mois, une infirmière venait me changer ma perfusion deux fois par jour. C’était une seringue avec une espèce de biberon que je mettais autour de la taille. Comme de la chimio." Si le corps médical lui a annoncé que le sport était terminé, Sidney Govou a fait travailler son mental pour les contredire. À tel point qu’il sera présent ce dimanche au GOLTC pour les 75 ans de l’OL et le match des légendes lyonnaises contre celles de Parme.