Les joueuses de l'OL Lyonnes
Les joueuses de l’OL Lyonnes (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Ligue des champions : l’OL Lyonnes peut tomber sur du lourd

  • par David Hernandez

    • Avec le nouveau format instauré en Ligue des champions, l’OL Lyonnes devra directement être au niveau dès la phase de mini-championnat. Les Lyonnaises pourraient tomber sur le Barça et Chelsea notamment.

    Depuis fort longtemps déjà, un(e) entraîneur(e) de l’OL Lyonnes savait que son bilan serait jugé avant tout au printemps. Avec le début de la phase d’élimination directe en Ligue des champions. Cette saison, Jonatan Giraldez n’aura pas forcément ce luxe de pouvoir se reposer sur les acquis de son équipe pendant six mois avant de passer la seconde en mars. En 2025-2026, la Ligue des champions féminine fait sa mue et vient calquer son format sur celui des garçons. À savoir, une seule phase de ligue avec six matchs à disputer et non plus des poules. Cela permet donc d’avoir des affiches d’entrée de jeu et donc un devoir de répondre présent dès l’automne.

    Pas de PSG et de Paris FC pour la première phase

    Ce vendredi midi, les coéquipières de Wendie Renard connaitront leurs adversaires pour cette phase de mini-championnat. Et le tirage au sort peut s’avérer corsé pour l’OL Lyonnes. Placée dans le chapeau 1 avec ArsenalBarceloneChelsea, le Bayern Munich et Wolfsburg, la formation lyonnaise va affronter deux de ces clubs d’ici à janvier 2026. Du lourd donc et ce ne sont pas les autres chapeaux qui risquent de faciliter la tâche. Avec le Real Madrid et la Juventus dans le chapeau 2 ou encore Manchester United dans le 3, le calendrier pourrait ressembler à un vrai parcours du combattant. À noter que le club lyonnais ne pourra tomber sur le PSG et le Paris FC durant cette phase.

    Chapeau 1 : Arsenal, Barcelone, OL Lyonnes, Chelsea, Bayern Munich, Wolfsburg.

    Chapeau 2 : PSG, Real Madrid, Juventus Turin, Benfica, AS Rome, St Polten.

    Chapeau 3 : Twente, Paris FC, Manchester United, Valenrenga, Atlético de Madrid, Leuven.

