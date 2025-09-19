Actualités
Malick Fofana lors d'Angers - OL
Malick Fofana lors d'Angers – OL (AFP)

OL - Angers : avant-match, horaire, diffusion TV

  • par Antoine Lio

    • Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant l'affiche de la cinquième journée entre l'OL et Angers.

    Avant-match

    Un remake du 17 mai dernier en Ligue 1 ? Tous les Lyonnais signeraient. Pour son chant du cygne dans le Rhône, Alexandre Lacazette voyait double et permettait à l'OL d'arracher une sixième place inespérée. Comme un symbole qui plus est… Le succès dernier contre Angers ouvrait les portes de l'Europe et ce vendredi, la réception des Scoïstes se déroulera à l'orée de la Ligue Europa. Alors si ce vendredi soir était placé sous le signe de la continuité à domicile ? Les hommes de Paulo Fonseca, qui étrenneront leur troisième maillot, en auront le destin.

    En Maine-et-Loire, Angers est logiquement douzième et cherchera à renouer avec le succès. Victoire qu'il n'a plus connue depuis la première journée face au promu du Paris FC (1-0). Plus en verve défensivement, les hommes d'Alexandre Dujeux n'ont encaissé seulement trois buts depuis le début de saison. Rappelons qu'ils ont pourtant affronté le PSG (défaite 1-0) et le Stade Rennais (1-1). Un duel qui permettra d'en savoir un peu plus sur l'état des troupes lyonnaises avant le début de la campagne européenne, à Utrecht mercredi prochain.

    Cela sera donc peut-être, par la force des choses, l'occasion de voir certaines nouveautés dans le contingent titulaire face au SCO d'Angers ? Pour les affronter justement, Paulo Fonseca a choisi de miser sur un groupe sans réelles surprises. Les absences de Rémy Descamps et Abner (blessés) ainsi que Tyler Morton (suspendu) étaient déjà actés. Cependant, l'OL devrait revenir à un schéma plus classique au coup d'envoi avec un 4-2-3-1 et donc une vraie pointe.

    À quelle heure se joue OL - Angers ?

    Clément Turpin sera aux commandes de cette opposition, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. Rencontre prévue à 20 h 45 au Parc OL après le coup d'envoi fictif donné par Samuel Umtiti, désormais retraité.

    Sur quelle chaîne voir OL - Angers ?

    La plateforme française Ligue 1 + prendra en charge la couverture de ce 81e face à face entre les deux formations. Xavier Domergue et Benoit Cheyrou seront aux commentaires.

