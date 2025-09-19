Actualités
Martin Satriano, attaquant de l'OL
Martin Satriano, attaquant de l'OL

L’OL avec quel 9 contre Angers ?

  • par David Hernandez

    • Ce vendredi, l’OL affronte Angers avec la volonté d’effacer la déception de Rennes. Paulo Fonseca devrait revenir à un schéma classique avec une pointe. Reste à connaitre le nom de l’heureux élu.

    En ne s’effondrant pas lors du dernier quart d’heure, pas franchement aidé par les décisions arbitrales, l’OL aurait pu s’avancer avec un 12 sur 12 ce vendredi soir (20h45) face à Angers. Il faudra se contenter de trois victoires et une défaite avant d’accueillir le 12e de Ligue 1, mais l’objectif est clairement de retrouver la victoire avant le retour de la Ligue Europa, jeudi prochain. Sur le papier, rien d’insurmontable, d’autant plus que les Lyonnais ont montré de belles choses à Rennes, malgré le revers.

    Avec le retour de Paulo Fonseca dans le vestiaire en avant-match, à la mi-temps et après le coup de sifflet final, les ajustements devraient être bien plus fluides que ce qu’on a pu voir dimanche dernier en Bretagne. Ce vendredi, le Portugais va se retrouver obligé de faire quelques changements dans son onze. Abner s’est blessé à l’entraînement et devrait logiquement être suppléé par Nicolas Tagliafico. Tyler Morton exclu à Rennes, Corentin Tolisso devrait reculer d’un cran aux côtés de Tanner Tessmann et ainsi ouvrir la porte à une formation lyonnaise avec un vrai numéro 9.

    Du positif et du négatif sur chacun des profils offensifs

    Après un 4-2-4 contre l’OM et Rennes, l’OL devrait revenir à un traditionnel 4-2-3-1 avec Khalis Merah comme meneur, même si Pavel Sulc, à la recherche de confiance, peut être une option. Le Tchèque n’en représente pas une en pointe comme l’a soufflé Paulo Fonseca, qui a trois noms pour le rôle d’avant-centre : Martin Satriano, Enzo Molebe et Alejandro Gomes Rodriguez. L’Uruguayen a pour lui l’expérience de la Ligue 1, mais il a contre lui un manque criant de rythme.

    Une saison presque blanche et une préparation tronquée poussent à dire qu’Angers ne représente "pas forcément les conditions idéales" pour une première titularisation. Comme pour Merah, Fonseca va-t-il se laisser séduire par le lancement d’un jeune ? Gomes Rodriguez et Molebe ont chacun des cartes à abattre, mais difficile malgré tout de les imaginer lancés directement dans le grand bain.

    La composition probable de l’OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Tolisso - Karabec, Merah, Fofana - Satriano

