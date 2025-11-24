Actualités
Auxerre, OL, Moreira… TKYDG de retour ce lundi à 19h

  • par David Hernandez

    • Au lendemain du nul de l’OL à Auxerre, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" fait son retour en direct à 19h. Au menu, le constat sur les limites de l’équipe lyonnaise mais aussi un focus sur Afonso Moreira avec l’un de ses anciens formateurs.

    Quelque chose nous dit que nos consultants vont avoir des choses à dire ce lundi soir sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Après une coupure la semaine passée, votre émission TKYDG est de retour en direct à partir de 19h. L’occasion pour Nicolas Puydebois et Enzo Reale de s’attarder sur les défaillances de l’OL observées dimanche après-midi du côté d’Auxerre. Avec la cascade d’absents pour ce déplacement, Paulo Fonseca a vu une fois de plus les limites de son effectif. Avec sa 7e place, la formation lyonnaise n’est-elle finalement pas à l’endroit où elle devrait être ?

    C’est la question qui sera posée ce lundi soir sur le plateau avec Ludovic Da Silva comme invité. Ce dernier est le fondateur de la Football School Academy où officie un certain Luis Dias. Ce dernier n’est autre qu’un des anciens formateurs d’Afonso Moreira au Sporting CP. En visio, l’éducateur reviendra sur la formation de l’ailier de l’OL ainsi que ses anecdotes sur les grands noms portugais passés par le Sporting comme Cristiano Ronaldo ou Nuno Mendes.

    Rendez-vous sur les plateformes dont vous avez l’habitude, que ce soit sur YouTubeTwitchTwitterLyon Capitale TV, disponibles via les opérateurs que sont Free ou SFR.

    Christophe Pélissier, entraîneur d'Auxerre et auparavant de Lorient
    Pélissier après Auxerre - OL (0-0) : "On a eu les occasions pour marquer"

