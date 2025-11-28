Actualités
    • Grâce à la large avance au tableau d’affichage, Paulo Fonseca a pu faire entrer de nombreux jeunes jeudi. Une obligation face à la justesse de la rotation dans l’effectif de l’OL.

    Lundi, sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones", la question était de savoir s’il n’était pas encore trop tôt pour miser à outrance sur la jeunesse à l’OL. Les débats étaient partagés. Mais ce qui ressortait avant tout était le manque de personnalité de ces jeunes alors qu’ils avaient une chance presque inespérée de pouvoir jouer en professionnel. Ces derniers jours, deux nouveaux noms se sont ajoutés à la liste des joueurs ayant joué au moins un match avec l’OL en 75 ans d’histoire.

    Après Adil Hamdani à Auxerre dimanche dernier, Tiago Goncalves a également fait ses débuts en pros ce jeudi face au Maccabi Tel Aviv. Une première rendue possible par la démonstration lyonnaise pendant près d’une heure et un score fleuve. "Nous avons terminé le match avec cinq joueurs qui étaient en réserve en début de saison. Le résultat a permis ces changements, mais je pense qu’ils méritaient aussi de participer à cette rencontre. Et cela n’a été possible que grâce à notre excellente entame de match", a déclaré Paulo Fonseca au média club.

    "Ils travaillent bien à l'entraînement"

    Sur le dernier quart d’heure, des joueurs n’ayant que peu d’expérience du haut niveau (De Carvalho, Merah, Barišić, Gomes Rodriguez et Goncalves) composaient la moitié du onze lyonnais. Ajoutez Enzo Molebe et Adil Hamdani restés sur le banc et l’OL Académie est plus que représentée ces derniers temps dans le groupe professionnel. Une nécessité plus qu’autre chose face aux différents pépins physiques et à certaines suspensions.

    Néanmoins, Moussa Niakhaté a tenu à saluer l’état d’esprit de ces jeunes, qui peuvent ainsi faire souffler les cadres. "Ce n’est pas un cadeau que le coach fait aux jeunes joueurs, s’ils sont rentrés c’est parc qu’ils travaillent bien. On savait que si on marquait plusieurs buts, ça allait faciliter leur entrée en jeu donc on est content." Une absence d’enjeu pour se faire les dents, avant d’espérer plus un jour.

