Mercato : Botafogo officialise l’arrivée de Marçal (ex-OL)

Propriété de John Textor, Botafogo a présenté officiellement Marçal, vendredi. L’ancien défenseur de l’OL s’est engagé jusqu'en décembre 2024.

Le pont n’est pas directe mais la connexion voulue par John Textor a désormais un semblant d’exemple. Propriétaire de Botafogo et bientôt actionnaire majoritaire de l’OL, l’Américain souhaite voir ses clubs avoir des relations et des échanges. Il aurait d’ailleurs en tête un stratagème pour une pépite du club brésilien mais Marçal est désormais le premier joueur à avoir évolué à l’OL et bientôt à Botafogo depuis que l’entrée en négociations exclusives a été officialisée entre l’OL Groupe et John Textor.

Au sein du club brésilien, il y retrouvera un autre ancien latéral lyonnais avec Rafael. Passé par l’OL entre 2018 et 2020, Fernando Marçal a été officiellement présenté comme un nouveau joueur de Botafogo vendredi. Il avait déjà signé avec le club en juin mais encore fallait-il le rendre public. C’est désormais chose faite avec un contrat jusqu’en décembre 2024 pour le gaucher, passé par Guingamp ou encore Wolverhampton.