Coupe du monde : Ada Hegerberg titulaire avec la Norvège

Ada Hegerberg lors de Nouvelle-Zélande – Norvège (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

Pour son second match du mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande, la Norvège se présente avec son attaquante star, Ada Hegerberg.

Après son entrée manquée face à l'un des pays hôtes de la compétition le 20 juillet (défaite 1-0 face à la Nouvelle-Zélande), la Norvège affronte la Suisse ce mardi. Ada Hegerberg est titulaire en attaque.

Faux-pas interdit

Avec zéro point au compteur et après la victoire des Philippines face aux All Blacks plus tôt dans la nuit (1-0), la Norvège a encore un espoir de pouvoir accrocher une qualification pour les 8e de finale de la Coupe du monde.

Mais face à elle se présente la Suisse de l'attaquante du Paris Saint-Germain, Ramona Bachmann, qui a remporté son premier face aux Philippines (2-0). La défaite est donc interdite pour la Norvège.