Mercato : l'OL penserait à Kévin Denkey pour son attaque

Souhaitant renforcer sa rotation offensive, l'OL apprécierait le profil de Kévin Denkey, un joueur évoluant plutôt comme avant-centre.

On a pu le constater lors des matchs amicaux, l'Olympique lyonnais sous-performe offensivement. Les chiffres sont impitoyables, avec deux petits buts en cinq rencontres. Alors afin de soulager le trio Bradley Barcola - Alexandre Lacazette - Rayan Cherki, l'OL scrute le marché des transferts. Et selon Foot Mercato, l'une des cibles de Matthieu Louis-Jean (chef du recrutement) et de son équipe serait Kévin Denkey, attaquant du Cercle Bruges.

Ce dernier joue principalement comme numéro 9, mais il peut aussi dépanner sur les côtés, notamment à droite. Cette saison, il a trouvé la faille une fois en deux affiches de championnat. Pour des statistiques plus parlantes, précisons qu'il a marqué à 11 reprises lors de l'exercice 2022-2023, en plus des 9 passes décisives, le tout en 38 parties de Jupiler Pro League.

Sous contrat jusqu'en 2026

Néanmoins, le média spécialisé indique que le Togolais de 22 ans est apprécié dans son club, d'autant plus qu'il a prolongé son contrat en novembre 2022 jusqu'en 2026. Vieille connaissance du football français - il a été formé à Nîmes et a même connu la Ligue 1 - le footballeur natif de Lomé a encore une marge de progression, et les finances de l'OL ne sont pas extensibles. Reste à savoir si cet intérêt se matérialisera et si les dirigeants brugeois laisseront partir leur buteur.