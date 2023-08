L'OL en quête d'une 50e victoire face à Strasbourg

Lancement de la saison dans trois jours pour l'OL qui ira à Strasbourg. Il chassera un 50e succès face à cet adversaire.

Pas convaincant lors de sa préparation, l'OL a impérativement besoin d'engranger de la confiance. Malheureusement, l'heure n'est pas vraiment aux balbutiements et aux approximations car la Ligue 1 reprendra très bientôt ses droits. Pour l'Olympique lyonnais, il reste trois jours avant de voyager à Strasbourg dimanche en clôture de la première journée de championnat. En Alsace, les hommes de Laurent Blanc, chercheront à glaner une 50e victoire face aux Racing.

Dans leur histoire, les deux clubs se sont affrontés à 100 reprises, ce qui en fait l'un des adversaires les plus rencontrés dans l'histoire des septuples champions de France (12e).

Un des adversaires préférés de l'OL

Aujourd'hui bloqué à 49, le nombre de succès atteindrait les 50 en cas de bon résultat des coéquipiers de Corentin Tolisso à la Meinau. Celles deux formations ont plus perdu contre l'OL que le RCSA, Sochaux, à 57 reprises, et Metz, 51.

Au bilan des confrontations historiques, les Rhodaniens mènent largement avec 27 revers et 24 matchs, en plus des 49 triomphes. Sur les 15 dernières affiches, l'Olympique lyonnais l'a emporté 9 fois, pour 3 défaites et 3 partages des points. Lors de l'exercice 2022-2023, Alexandre Lacazette et ses partenaires avaient perdu la première manche à domicile (2-1), avant de s'imposer quelques mois plus tard à Strasbourg (2-1).