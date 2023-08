Avant de recevoir l'OL, Strasbourg a été actif sur le mercato

Ces derniers jours, Strasbourg a enregistré l'arrivée de quatre nouveaux joueurs, de quoi préparer avec force la venue de l'OL dimanche.

On ne sait pas encore si Patrice Vieira les convoquera ou s'ils joueront ce week-end, mais toujours est-il que Strasbourg est actif sur le marché des transferts. Avec l'apport du consortium BlueCo (propriétaire de Chelsea) et une manne financière record, le RCSA a beaucoup dépensé sur ce mercato, plus que jamais auparavant dans son histoire. L'effet s'est même accéléré cette semaine, à quelques jours de recevoir l'OL (dimanche 20h45), avec quatre nouvelles recrues annoncées entre le 8 et le 9 août.

En plus de Steven Baseya, Jessy Deminguet, Abakar Sylla et Emanuel Emegha, tous arrivés en juillet, le Racing a misé sur les jeunes Junior Mwanga (20 ans), Dilane Bakwa (Bordeaux, 20 ans), Saïdou Sow (Saint-Etienne, 21 ans) et Angelo (Chelsea, 18 ans). Un signe qu'il devient très agressif sur le marché des footballeurs en devenir, mais les sommes investies montrent que le club alsacien attend aussi beaucoup d'eux très vite.

Vivre une saison à l'inverse de la précédente

Bien évidemment, difficile de savoir si ces garçons impacteront le résultat du match contre l'Olympique lyonnais, néanmoins, cela démontre que Strasbourg se veut ambitieux, ou du moins, souhaite vivre une saison moins difficile que la précédente. Il avait conclu l'exercice 2022-2023 à la 15e place.

En plus, il a, pour le moment, su conserver son buteur Habib Diallo, dont la cote a explosé cet été. Fort de ses mouvements estivaux, les coéquipiers de Kévin Gameiro entendent bien mener la vie dure à l'OL pour la première journée de Ligue 1.