Comme l’OL en décembre 2022, Strasbourg est passé aux mains des Américains en juin dernier. Mais hormis la nationalité de leur propriétaire, les deux clubs n’avancent pas dans la même direction.

Après Marseille, Toulouse, Le Havre et l’OL, Strasbourg est devenu récemment le cinquième club de Ligue 1 à passer sous la direction des Américains. Le 22 juin 2023, le Racing a officialisé son rachat par un consortium nommé BlueCo. Ce dernier et aussi propriétaire de Chelsea, et son patron n’est autre que l’investisseur Todd Boehly.

Comme son homologue John Textor, le président de la formation londonienne joue donc la carte de la multipropriété, mais c’est pratiquement le seul point commun qui ressort entre les deux hommes d’affaires sur le plan du football.

En effet, et même si la liaison entre les Strasbourgeois et les Blues est plus récente, “il n’existe pas vraiment de discussions” entre les deux institutions, comme le précise Jonathan Helbling, journaliste alsacien. Bien loin donc des multiples échanges entre l’Olympique lyonnais, Botafogo ou encore Molenbeek, autres équipes de la galaxie Eagle Football. Toutefois, notons qu’Angelo Gabriel, ailier brésilien de Chelsea, a été prêté un an cet été à Strasbourg.

Un président toujours en place

Toujours sur le plan sportif, l’une des décisions de Todd Boehly à son arrivée en Alsace a été de conserver à la présidence Marc Keller, en place depuis 2012 et ancien PDG. “C’était l’une des conditions de BlueCo pour racheter le club, précise notre confrère. C'est un signe assez fort de la part du groupe qui, malgré le changement de politique sportive, souhaite s'appuyer sur les personnes en place.” En face, Jean-Michel Aulas, historique dirigeant lyonnais, n’aura pas terminé la saison, évincé par Textor en mai.

Plus globalement, même si l’entraîneur n'est plus le même avec la nomination en juillet de Patrick Vieira, il semble que l’environnement alsacien soit resté le même, sans bouleversement majeur. Tout le contraire de ce qu’a pu connaître l’OL avec sa restructuration estivale : Santiago Cucci (président exécutif), Matthieu Louis-Jean (directeur du recrutement) et d’autres modifications comme la venue de Benjamin Charrier (cellule data). A contrario, Laurent Blanc est toujours sur le banc et Vincent Ponsot dans les bureaux, mais Bruno Cheyrou, par exemple, a changé de casquette en rejoignant Eagle.

Des moyens financiers multipliés à Strasbourg

Mais là où la différence entre Strasbourg et l’Olympique lyonnais est peut-être la plus importante est à observer sur le marché des transferts. Lors du mercato estival, qui n’est pas terminé, le Racing a investi plus de 50 millions d’euros sans la moindre vente avec une indemnité, “un record”, confie Jonathan Helbling. “La situation financière depuis l'arrivée de BlueCo n'a plus rien à voir avec le passé, expose-t-il. C'est tout simplement du jamais vu ici. Abakar Sylla est arrivé contre 20 millions d'euros alors que le précédent record était de 10 millions pour Habib Diallo.”

Pendant que les décideurs rhodaniens ont l’obligation de compter leurs sous suite aux sanctions de la DNCG, leur futur adversaire (dimanche à 20h45) a misé 10 millions d’euros sur deux espoirs bordelais, Junior Mwanga et Dilane Bakwa. Il faut également ajouter à cela les 13 millions placés sur l’attaquant Emanuel Emegha et les 3 millions sur Saïdou Sow. Une balance des transferts négative de 56 millions au total, tandis qu’elle est positive de 19 millions pour l’OL, sans la cession quasiment actée de Castello Lukeba.

Quid de l'avenir pour l'OL et le RCSA ?

Sans dire que les deux clubs ont une courbe de croissance qui se croise, il faut reconnaître que les débuts des deux propriétaires américains n’ont pas eu le même impact. Cela ne signifie pas pour autant que Strasbourg terminera la saison 2023-2024 devant l’Olympique lyonnais, car le football reste une science inexacte, mais à première vue, la dynamique ne va pas dans le même sens.

“De source interne, d'anciens actionnaires me disaient qu'il valait mieux voir débarquer BlueCo au Racing que John Textor”, nous glisse Jonathan Helbling. L’avenir nous dira si cette prédiction était véridique ou non.