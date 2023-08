Mondial 2023 : 9 joueuses de l'OL en course pour le titre suprême

L'OL a placé 9 Fenottes en quarts de finale de la Coupe du monde. Au moins une joueuse atteindra le dernier carré.

8 équipes, un seul vainqueur, et parmi les prétendantes, 9 Fenottes. Alors que les quarts de finale de la Coupe du monde commencent dans la nuit de jeudi à vendredi (3 heures en France), le bilan est plutôt bon pour les joueuses de l'OL, même si certaines éliminations ont été surprenantes.

Elles sont encore 9 en lice, sur les 14 au départ du tournoi. Vanessa Gilles (Canada), Sara Däbritz (Canada), Melchie Dumornay (Haïti), Ada Hegerberg (Norvège) et Lindsey Horan (Etats-Unis) ne sont plus là, mais il reste du beau monde pour défendre les couleurs lyonnaises. On retrouve la France, et son contingent de 6 footballeuses rhodaniennes (Wendie Renard, Selma Bacha, Amel Majri, Eugénie Le Sommer, Melvine Malard et Kadidiatou Diani). Les Bleues affronteront pour une place dans le dernier carré l'Australie d'Ellie Carpenter. Rendez-vous samedi à 9 heures.

Les Pays-Bas face à l'Espagne pour commencer

Vous l'aurez compris, au moins une championne de France 2023 verra les demi-finales, reste à savoir si elle sera Australienne, à domicile, ou si les Françaises prendront le dessus.

Enfin, le premier quart de final qui se tiendra très tôt le 11 août verra se défier les Néerlandaises, avec Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk, et les Espagnoles. La dernière nommée sera d'ailleurs suspendue pour ce grand rendez-vous, mais en cas de qualification, il faudra bien sûr compter avec elle.

Pendant ce temps, le club rhodanien a remporté son premier match amical en battant assez tranquillement le Grasshopper de Zürich (4-0) mercredi, et les jeunes issues de l'académie ont pu s'illustrer avant le retour des premières Mondialistes.