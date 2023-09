Le PSG sans Ekitike et Verratti contre l’OL

Pour le déplacement du PSG à Décines, Luis Enrique a convoqué un groupe de 20 joueurs. Bradley Barcola retrouvera bien l’OL tandis que Hugo Ekitike semble payer la concurrence offensive et son refus de partir cet été.

L’information que tous les supporters lyonnais et parisiens attendaient était la présence ou non de Bradley Barcola dimanche au Parc OL. Luis Enrique a rapidement tué tout suspense en conférence de presse. Quatre jours après son départ, le jeune attaquant retrouvera bien le Parc OL et ses anciens coéquipiers. L’accueil s’annonce des plus frais pour l’ancien de l’AS Buers mais le PSG ne semble pas s’en soucier Avec cinq points en trois matchs, le club parisien veut enchaîner une deuxième victoire de suite après celle face à Lens le week-end dernier.

Ekitike sanctionné ?

Malgré la fin du mercato, Luis Enrique n’a pas souhaité convier Marco Verratti pour le déplacement comme c’est le cas depuis le début de la saison. Le milieu italien est en instance de départ vers le Qatar, comme Julian Draxler, et voit ses heures comptées dans la capitale. Samedi matin, le PSG avait acté l’absence de Randal Kolo Muani mais pas celle d’Hugo Ekitike. Le jeune attaquant ne fait pas partie du groupe de 20 joueurs retenus par Luis Enrique. Un choix du coach face à la concurrence offensive, mais qui pourrait aussi s’expliquer par le refus de l’ancien Rémois de partir à Francfort lors de la dernière journée du mercato.

Le groupe du PSG contre l’OL : Navas, Donnarumma, Tenas - Hakimi, Ugarte, Marquinhos, Mbappé, Ruiz, Gonçalo Ramos, O. Dembélé, Asensio, Danilo Pereira, Vitinha, Hernandez, Ndour, Soler, Barcola, Kurzawa, Zaïre-Emery, Skriniar