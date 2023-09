Yannis Lagha lors du match entre la réserve de l’OL et de Clermont (crédit : David Hernandez)

Vainqueur de son premier match malgré quelques frayeurs, la réserve de l’OL entend enchaîner ce samedi. Les Lyonnais se déplacent sur le terrain de l’Olympique de Valence à 18h.

Il y a eu quelques sueurs froides sur le front de Gueïda Fofana mais l’OL a finalement réussi à résister au retour clermontois. Samedi dernier, la réserve lyonnaise s’était fait peur pour son premier match en National 3 contre la réserve de Clermont. Après avoir mené 3-0, les coéquipiers d’Achraf Laaziri avaient vu les voisins auvergnats revenir à 3-2, mais s’étaient quand même imposés 4-3.

Une mise en route victorieuse que les jeunes Lyonnais espèrent confirmer ce samedi dans la Drôme. Pour cette deuxième journée, l’OL se déplace sur le terrain de l’Olympique de Valence à 18h. Les Drômois ont mal entamé leur exercice puisqu’ils se sont inclinés à Limonest (1-0) il y a une semaine.

Valence s'est incliné pour commencer

Mais comme nous l’a rappelé Fofana après la victoire contre Clermont, le groupe lyonnais est jeune et la performance d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain. Ce samedi, le coach lyonnais pourra compter sur un Islam Halifa sur une pente ascendante. Le milieu était capitaine lors de la 1re journée et a depuis signé son premier contrat pro et reçu une première convocation pour l’équipe de France U20. Une confiance qui ne sera pas de trop dans la Drôme tout comme la présence de Mamadou Sarr. Déjà là contre Clermont, le défenseur central n’a pas pris part à l’entraînement des pros à deux jours du choc contre le PSG.