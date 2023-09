Caleta-Car estime que l’OL "ne doit avoir peur de personne"

Avant le match contre le PSG, Duje Caleta-Car est revenu sur l’armada offensive parisienne. Néanmoins, le défenseur ne veut pas s’arrêter aux noms et assure que l’OL peut avoir les arguments.

À quelle sauce l’OL va-t-il être mangé ? C’est la question que se posent beaucoup d’observateurs ce dimanche avant le choc contre le PSG à 20h45. Avec un seul point en trois matchs, le club lyonnais est très clairement dans le dur et pas seulement sportivement. Les joueurs et le staff ont beau dire faire abstraction de ce qui se passe en coulisses entre John Textor et Jean-Michel Aulas, le climat est pesant à Décines.

Mais l’affiche du jour n’est-elle pas la solution idoine pour se remettre la tête à l’endroit ? Difficile de l’imaginer avec l’armada offensive parisienne qui se présente, mais Duje Caleta-Car ne s’avoue pas vaincu. "On n’a peur de personne. Ils ont perdu Messi et Neymar, mais ils ont encore beaucoup de joueurs de qualité, des joueurs fantastiques. On voudra faire un bon match. J’ai joué contre eux avec Marseille, si on leur donne de l’espace ils vont nous punir, mais si on ne leur donne pas d’espace, on peut y arriver."

L'unité collective au centre du projet

Optimiste, le défenseur croate sait malgré tout qu’il risque de vivre une soirée loin d’être de tout repos. Il compte néanmoins sur le prestige de l’affiche pour voir l’OL faire preuve d’unité pendant 90 minutes et ainsi espérer pouvoir faire un gros coup comme en avril dernier au Parc des Princes. Les dynamiques étaient opposées à cette époque, mais Caleta-Car y croit. "Il ne faut pas donner de l’espace à Paris, qui a des joueurs super rapides, ils vont nous punir si on ne reste pas compact dans les 90 minutes. Il faut essayer de garder plus le ballon, de se créer plus d’opportunités en attaque, créer des problèmes à l’équipe adverse. À Nice, on n'a pas concédé de buts."

Sur le papier, il n’y a pas de raison de ne pas y arriver. Sur le terrain, ce sera une histoire bien différente…