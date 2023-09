OL - PSG : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le quatrième match de Ligue 1 de l'OL face au PSG.

L'avant-match

Gros choc ce dimanche soir en clôture de la 4e journée de Ligue 1. En effet, l'OL reçoit le champion de France en titre ce week-end en championnat, le Paris Saint-Germain. Après avoir glané son premier point de la saison face à Nice dimanche dernier (0-0), les hommes de Laurent Blanc veulent faire bonne figure face au club parisien. Alors que le mercato a touché à sa fin ce vendredi 1er septembre, l'OL a donc dessiné les contours de l'effectif qui contribuera pour cet exercice 2023-2024.

Pour cette affiche, Blanc et son staff doivent composer avec quelques absences. Alexandre Lacazette purge son deuxième et dernier match de suspension. Même s'il a repris l'entrainement collectif, Dejan Lovren est encore trop juste et regardera ce choc des tribunes, au contraire d'Anthony Lopes. Le portier est présent dans le groupe pour la première fois de la saison, tout comme Mama Baldé et Ernest Nuamah. Dans le camp d'en face, Bradley Barcola va déjà faire son retour à Décines, trois jours après avoir quitté l'OL pour le PSG.

À quelle heure se joue OL - PSG ?

Cette affiche entre les deux clubs est le choc de cette 4e journée de Ligue 1. Elle a donc droit à la programmation du dimanche soir avec un coup d'envoi donné à 20 heures 45. La rencontre se dispute au Parc OL.

Sur quelle chaîne voir OL - PSG ?

Le match sera retransmis sur Prime Video. Les commentaires seront assurés par Julien Brun, accompagné par Benoit Cheyrou, tandis que David Aiello sera en bord de terrain.