Mariano Diaz après avoir marqué dans le derby entre l’OL et Saint-Etienne (AFP PHOTO / PHILIPPE DESMAZES)

Ibai Gomez, le sélectionneur de la République dominicaine, a sélectionné jeudi Mariano Diaz pour disputer les JO de Paris.

C'est une ancienne connaissance de l'OL qui va faire son retour en France. Mariano Diaz va disputer les Jeux olympiques de Paris 2024. À 30 ans, l'ancien attaquant de l'OL a été sélectionné une seule fois avec la République dominicaine, et a inscrit un but. En club, Diaz n'a jamais retrouvé le temps de jeu, ni l'efficacité qu'il avait à l'Olympique lyonnais.

Un parcours très particulier

En 48 matchs, il avait marqué 21 buts lors de la saison 2017-2018. De août 2018 à juin 2024, si nous comptons ses expériences au Real Madrid et ses 13 matchs avec le FC Séville, Mariano Diaz a joué 83 matchs en 6 ans pour un bilan de... 7 buts. Aux JO, la République dominicaine affrontera l'Egypte (24 juillet), l'Espagne (27 juillet), et enfin l'Ouzbékistan (30 juillet) dans le groupe C.