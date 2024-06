Aulas s'inquiète de la création d'une chaîne pour diffuser la Ligue 1

Jean-Michel Aulas, président de l’OL, en conférence de presse (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À deux mois du début de la saison 2024-2025, Jean-Michel Aulas s'est montré sceptique à l'idée d'une nouvelle chaîne pour diffuser les matchs de Ligue 1.

Le brouillard absolu. Deux mois seulement avant le début d'une nouvelle saison, et pourtant, la Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseur. Jeudi, lors d'une conférence de presse dédiée au rachat de la LDLC Arena, l'ancien président de l'OL s'est inquiété de la situation actuelle. "Comment ça va se finir ? Malheureusement, je ne suis pas devin. Par contre, je pense qu’il faut aujourd’hui prendre un certain nombre d’initiatives. Nous avons des grands opérateurs français, CANAL+ depuis des années. Il y a bien sûr beIN SPORTS qui est prêt à faire des efforts", a expliqué à SportBuzzBusiness Jean-Michel Aulas.

"C'est court pour créer une chaîne"

L'idée de créer une chaîne avec aussi peu de temps inquiète l'homme d'affaires. "On est à deux mois du démarrage de la Ligue 1 et c’est très court pour créer cette chaîne, a-t-il poursuivi. Il y aura sûrement des compromis à faire… et peut-être que ceux qui veulent demain se faire une place au soleil du football français – qui sur le plan international est parmi les meilleurs du monde – pourraient saisir des opportunités".

Une situation grave pour le football français

Interrogé par la commission de la culture du Sénat, Philippe Diallo s'est inquiété mercredi des conséquences pour les clubs. "Un montant de droits qui ne serait pas en ligne avec les estimations qui ont pu être faites par la Ligue plongerait un certain nombre de nos clubs dans de grandes difficultés". Le président de la Fédération française de football (FFF) évoque même de possibles dépôts de bilan pour certains clubs, si la situation ne se résout pas.

La Ligue de football professionnel (LFP) va convoquer le 20 juin un conseil d'administration (avec ses membres) pour évoquer le dossier des droits TV de Ligue 1.