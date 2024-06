Ligue 1 : pour les droits TV, Aulas (ex-OL) "préconise la sécurité"

Vincent Labrune, président de la LFP, et Jean-Michel Aulas, président de l’OL (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

S'il n'est plus directement impliqué dans ce dossier des droits TV, Jean-Michel Aulas a participé aux dernières discussions sur le sujet. Il faut selon lui privilégier la solution Canal +/beIN Sports.

Puisqu'il n'est plus président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas n'est forcément plus aussi impliqué qu'avant dans le dossier des droits TV de la Ligue 1. Mais le vice-président de la Fédération française de football suit tout de même avec attention les avancées sur ce sujet extrêmement sensible.

Interrogé par L'Equipe, le dirigeant rhodanien affirme faire confiance à Vincent Labrune, président de la LFP. Toutefois, il "préconise la sécurité par rapport à l'ambition. Je l'ai dit au comex, je pense qu'il faut probablement faire une analyse la plus juste possible entre la prise de risques et la valeur relative. Si en prenant tous les risques (le plan B), on essaie d'approcher les 700 millions d'euros, le chiffre évoqué par la Ligue, on risque d'avoir beaucoup moins et de ne pas être prêts, a-t-il prévenu. Mon sentiment est qu'une discussion les yeux dans les yeux avec Maxime Saada (président de Canal+), voire Vincent Bolloré (patron de Vivendi, la maison mère de Canal+) est souhaitable."

"Remettre Canal dans le jeu"

Le président de la Ligue professionnelle féminine est donc favorable à un schéma qui verrait beIN Sports et la chaîne cryptée trouver un accord pour la diffusion du championnat. Quitte à "accepter, sur une durée plus courte, une proposition moins importante, et remettre Canal au centre du jeu", a-t-il estimé. Rappelons que l'autre solution serait la création d'une plateforme entièrement dédiée à la Ligue 1, mais distribuée par tous les opérateurs. Ce qui comprendrait plus de risques financiers pour l'instance et les clubs.