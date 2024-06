Alors que la Ligue 1 doit reprendre le week-end du 16 août, on ne connaît toujours pas l'identité du diffuseur. Un flou qui pèse sur les clubs.

L'OL sait que ses affiches de Ligue Europa seront diffusées sur Canal +, la chaîne cryptée ayant récupéré les droits pour les compétitions européennes. Mais en Ligue 1, qui se chargera de retransmettre les matchs de l'Olympique lyonnais et des 17 autres équipes de l'élite ? La question se pose et à un peu plus de deux mois de la reprise, elle n'a toujours pas de réponse.

La première journée est prévue le week-end du 16 août, et d'ici là, nul doute qu'un diffuseur aura obtenu les droits TV pour le championnat de France jusqu'en 2029, comme le prévoient actuellement les discussions menées par la Ligue. Néanmoins, ne pas connaître le nom du futur si près de l'échéance interroge, et surtout, pénalisent les clubs.

Les clubs doivent passer devant la DNCG

La formation rhodanienne, par exemple, est prévue devant la DNCG le 12 juin. Or, la ligne correspondant aux revenus dus à la diffusion est l'une des plus importantes. N'ayant aucune visibilité sur le sujet, les dirigeants doivent se contenter d'attendre et d'estimer. Il faut d'ailleurs rappeler qu'en vertu du contrat passé avec le fonds d'investissement CVC en 2023, la Ligue doit verser 13% des gains de sa société commerciale qui devait servir à fructifier ses intérêts, et ce, pendant une durée indéterminée.

La LFP espère obtenir un accord qui verrait beIN Sports mettre la main à la poche pour une distribution par le groupe Canal +. Mais les deux entités n'ont pas encore trouvé un terrain d'entente. Cette chaîne 100% dédiée au championnat n'est donc pour l'instant qu'une chimère. L'autre solution pourrait être une chaîne toujours consacrée à la Ligue 1, mais que l'on retrouverait chez les fournisseurs d'accès Internet, voire Amazon ou DAZN. Le flou règne donc au-dessus du football français, la seule éclaircie venant des droits à l'étranger qui devraient aboutir à une vente pour un montant presque doublé (ils sont de 80 millions d'euros aujourd'hui).