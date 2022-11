OL : avec 1329 minutes, Tagliafico est le Lyonnais qui a le plus joué

Jonathan Bamba et Nicolas Tagliafico lors du match OL – Lille (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Véritable satisfaction de ce début de saison, Nicolas Tagliafico est infatigable. Avec seulement 20 minutes loupées en 15 matchs, il est le joueur de l’OL le plus utilisé au moment de la pause de la Ligue 1.

Que ce soit Peter Bosz ou Laurent Blanc, tous deux sont rapidement tombés sous le charme de Nicolas Tagliafico et ils ne sont pas les seuls. En l’espace de quatre mois, le latéral argentin a mis tout le monde d’accord et fait taire les sceptiques à son sujet au moment de son arrivée. Retenu pour la Coupe du monde avec l’Albiceleste, Tagliafico est l’une des rares satisfactions lyonnaises de ce début de saison. A l’heure où la Ligue 1 et bon nombre de ses coéquipiers vont faire relâche, l’Argentin va enchaîner au Qatar. Comme le dit si bien Laurent Blanc depuis son arrivée, "il a la santé" et ça se confirme dans les chiffres.

Sur les 15 premiers matchs de la saison, Nicolas Tagliafico est le joueur le plus utilisé et le changement d’entraîneur n’y a rien changé. Avec 1329 minutes, l’ancien de l’Ajax n’a manqué que 20 minutes. Quinze contre le RC Lens et cinq contre Rennes quand les joueurs offensifs ont été empilés pour recoller au score. De quoi ne laisser que des miettes à Henrique qui n’a joué que 128 minutes et à chaque fois comme latéral droit. Avec respectivement 1297 et 1260 minutes à leur actif, Alexandre Lacazette et Castello Lukeba complètent le podium.

Les joueurs de l’OL avec le plus de temps de jeu :

1. Nicolás Tagliafico : 1329 minutes disputées

2. Alexandre Lacazette : 1297

3. Castello Lukeba : 1260

4. Malo Gusto : 1214

5. Thiago Mendes : 1167