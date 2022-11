Anthony Lopes après un but lors de Lorient – OL (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Pas loin d’être de nouveau décisif lors d’OL - Nice, Anthony Lopes avait à coeur d’effacer la déception du Mondial 2022. Quatrième gardien du Portugal, il n’a pas été retenu dans la liste.

Après 2018, Anthony Lopes ne jouera pas une deuxième Coupe du monde. Entre le portier de l’OL et le Portugal, la relation a souvent été difficile à comprendre mais après une pause souhaitée, le gardien lyonnais avait repris son aventure avec la sélection. Champion d’Europe en 2016 et présent à la Coupe du monde 2018 et l’Euro 2020, Lopes espérait surfer sur son bon début de saison pour retrouver sa place dans la liste de Fernando Santos. En marge des derniers rassemblements, le natif de Givors n’a finalement pas réussi à inverser la tendance et n’a pas été retenu pour le Qatar. Dans la liste élargie, il n’a pas passé le cut de la définitive, annoncée jeudi dernier par le sélectionneur.

"Comment j'ai vécu mon absence de la liste du Portugal ? Difficilement mais j'ai dû passer à autre chose parce que le match de l'OL était le lendemain, a avoué le portier lyonnais. La déception, je l'ai mise de côté très vite car j'avais besoin de me reconcentrer sur le match. Malgré tout, pour un compétiteur, c'est quelque chose de très difficile mais il faut continuer à travailler et voilà..."

Pour le voyage au Qatar, Santos a misé sur l’immuable Rui Patricio (AS Roma) ainsi que le prometteur Diogo Costa (FC Porto). Pour le poste de 3e gardien, Anthony Lopes a vu José Sa (Wolverhampton) lui griller la politesse.