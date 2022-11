OL : le Portugal se passera de Lopes pour la Coupe du monde

Jeudi, Fernando Santos a dévoilé la liste des joueurs portugais retenus pour la Coupe du monde. Anthony Lopes n'a pas été appelé et restera à Lyon.

Au vu de la concurrence et de son passif, la surprise n'est pas grande. Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal, a révélé jeudi la liste des 26 joueurs appelés pour la Coupe du monde. Présélectionné, Anthony Lopes n'a pas passé le dernier cap. Le gardien de l'OL ne se trouve pas dans le groupe convoqué et restera donc à Lyon pendant le Mondial.

Devancé par la concurrence

Pas un taulier de la sélection lorsqu'il était retenu, le portier rhodanien est en plus victime de la concurrence importante à son poste. Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC) et Rui Patrício (AS Roma) lui ont été préférés. Lopes a disputé 14 matchs avec le Portugal, mais il n'a plus porté ce maillot depuis septembre 2021 (contre le Qatar). Il ne vivra pas sa deuxième Coupe du monde après celle de 2018.